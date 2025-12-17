Трамп ограничил въезд в США гражданам еще нескольких стран: кто в списке

Президент США Дональд Трамп ввел дополнительные ограничения на въезд в Соединенные Штаты гражданам еще нескольких стран. Такой шаг обоснован рамками безопасности. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

После нововведений, полные ограничения на въезд касаются граждан Буркина-Фасо, Мали, Нигера, Южного Судана и Сирии. Таким образом они дополнили уже действующий список государств, гражданам которых запрещен въезд в США по соображениям национальной безопасности.

Также под полные ограничения попали лица, имеющие проездные документы, выданные Палестинской администрацией.

В документе отмечается, что Соединенные Штаты должны "проявлять чрезвычайную бдительность в процессе выдачи виз и иммиграционных решений", чтобы не допустить въезда иностранцев, которые могут представлять угрозу для американцев или национальных интересов США.

Это решение является частью более широкой политики администрации президента США по усилению контроля над иммиграцией и проверками на границе.

Решение обсуждается на фоне усиления требований к безопасности и пересмотра визовых процедур после недавнего инцидента в Вашингтоне. По информации ведомств безопасности, обновленный перечень стран должен стать обнародованным в ближайшее время. Сейчас действует полная блокировка для граждан 12 государств и частичные ограничения для еще семи.



