Трамп обмежив в'їзд до США громадянам ще кількох країн: хто у списку

Президент США Дональд Трамп запровадив додаткові обмеження щодо в'їзду до Сполучених Штатів громадянам ще кількох країн. Такий крок обґрунтовано рамками безпеки. Як повідомляє портал "Коментарі", про це інформує прес-служба Білого дому.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Після нововведень повні обмеження на в'їзд стосуються громадян Буркіна-Фасо, Малі, Нігеру, Південного Судану та Сирії. Таким чином вони доповнили вже чинний список держав, громадянам яких заборонено в'їзд до США з міркувань національної безпеки.

Також під повні обмеження потрапили особи, які мають проїзні документи видані Палестинською адміністрацією.

У документі наголошується, що Сполучені Штати повинні "виявляти надзвичайну пильність у процесі видачі віз та імміграційних рішень", щоб не допустити в'їзду іноземців, які можуть загрожувати американцям або національним інтересам США.

Це рішення є частиною ширшої політики адміністрації президента США щодо посилення контролю над імміграцією та перевірками на кордоні.

Рішення обговорюється на тлі посилення вимог до безпеки та перегляду візових процедур після нещодавнього інциденту у Вашингтоні. За інформацією відомств безпеки, оновлений перелік країн має стати оприлюдненим найближчим часом. Наразі діє повне блокування для громадян 12 держав та часткові обмеження для ще семи.



