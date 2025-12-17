Трамп обмежив в'їзд до США громадянам ще кількох країн: хто у списку

Рубрики
Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп запровадив додаткові обмеження щодо в'їзду до Сполучених Штатів громадянам ще кількох країн. Такий крок обґрунтовано рамками безпеки. Як повідомляє портал "Коментарі", про це інформує прес-служба Білого дому.
Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел
Після нововведень повні обмеження на в'їзд стосуються громадян Буркіна-Фасо, Малі, Нігеру, Південного Судану та Сирії. Таким чином вони доповнили вже чинний список держав, громадянам яких заборонено в'їзд до США з міркувань національної безпеки.
Також під повні обмеження потрапили особи, які мають проїзні документи видані Палестинською адміністрацією.
У документі наголошується, що Сполучені Штати повинні "виявляти надзвичайну пильність у процесі видачі віз та імміграційних рішень", щоб не допустити в'їзду іноземців, які можуть загрожувати американцям або національним інтересам США.
Це рішення є частиною ширшої політики адміністрації президента США щодо посилення контролю над імміграцією та перевірками на кордоні.
Рішення обговорюється на тлі посилення вимог до безпеки та перегляду візових процедур після нещодавнього інциденту у Вашингтоні. За інформацією відомств безпеки, оновлений перелік країн має стати оприлюдненим найближчим часом. Наразі діє повне блокування для громадян 12 держав та часткові обмеження для ще семи.