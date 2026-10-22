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«Трамп окончательно принял сторону Путина»: в США сделали заявление о войне в Украине

«Кинул на произвол судьбы»: Клинтон заявил, что Дональд Трамп окончательно вытер ноги об американских партнеров

22 октября 2026, 09:43
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Недилько Ксения

Поведение лидера Республиканской партии Президента США Дональда Трампа по поводу ключевых международных партнеров Вашингтона вызвало острую реакцию со стороны демократического истеблишмента США. Сорок второй американский президент Билл Клинтон выступил с жесткой критикой в адрес республиканца, обвинив его в открытой поддержке главы Кремля и пренебрежении интересами Киева.

«Трамп окончательно принял сторону Путина»: в США сделали заявление о войне в Украине

Билл Клинтон. Фото из открытых источников

Свое резонансное заявление Клинтон озвучил во время выступления перед избирателями на политическом митинге в штате Флорида, транслируемом телеканалом C-SPAN.

Экспрезидент выразил глубокое возмущение тем, как нынешнее руководство страны разрушает традиционные дипломатические связи Соединенных Штатов.

"Мне откровенно надоело то, как мы сейчас обращаемся со своими союзниками, фактически вытирая об них ноги, — подчеркнул Билл Клинтон, давая эмоциональную оценку внешнеполитическому курсу оппонента. — И вот буквально на прошлой неделе президент Трамп в конце концов претворил в жизнь то, чем так долго угрожал еще во время своей первой предвыборной гонки: он просто бросил Украину на произвол судьбы и снова поддержал позицию Путина".

Следует отметить, что эта речь во Флориде имеет особое значение для американского политикума. Для 80-летнего экс-лидера Белого дома это мероприятие стало первым официальным появлением на публике и первым открытым выступлением в рамках текущей электоральной кампании, направленной на поддержку кандидатов в Конгресс США.

Аналитики отмечают, что подобные заявления Клинтона свидетельствуют о максимальном обострении дискуссии вокруг украинского вопроса в американском обществе в преддверии решающего голосования.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Российская Федерация готовится отправить первую партию дизельного горючего в США по новой договоренности. О деталях предстоящей транспортировки сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, однако впоследствии сроки корректировал лично президент Владимир Путин.



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