Трамп оконфузился, когда рассказал, какой имеет показатель IQ

Президент США Дональд Трамп попал в курьезную ситуацию после слов о собственном интеллекте. Во время предвыборного митинга в штате Огайо он назвал свой показатель IQ на уровне 1775 года. Эта цифра вызвала удивление и иронические комментарии, ведь она в разы превышает максимально возможные результаты уровня интеллекта.

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Выступая перед поклонниками в Вандалии 3 октября, американский президент заявил, что имеет один из самых высоких показателей IQ в мире. Говоря о собственных умственных способностях, Трамп подчеркнул, что гордится своим интеллектом, а затем назвал цифру 1775 года.

"Никто этого не видел, кроме меня. Я очень этим горжусь. Я человек с высоким IQ, в отличие от некоторых других людей, о которых я могу рассказать вам. Есть один из самых высоких показателей IQ в мире: 1775. И я сказал, знаете, если мы сможем выделить еще 1 доллар, мы будем на уровне 1776. И именно это мы и сделали", — заявил Трамп.

После этого журналистка Джоанна Коулз из The Daily Beast заметила, что 1775 – это явно не показатель IQ. Ее коллега Дэвид Роткопф иронически прокомментировал слова президента: "Ну, это для Дональда Трампа. Если вы самый умный человек, а ваш дядя учился в Массачусетском технологическом институте, вы можете иметь любой пожелаемый бал".

IQ – это коэффициент интеллекта, который определяют с помощью стандартизированных тестов. Они оценивают отдельные когнитивные способности человека по сравнению с результатами группы. У большинства распространенных тестов средний показатель составляет около 100 баллов. Результаты свыше 130 обычно считаются очень высокими, а оценки свыше 160 встречаются крайне редко. Южнокорейский ученый доктор Янгхун Ким имеет самый высокий показатель IQ за всю историю: 276. Показатель Трампа был бы более чем в шесть раз выше этого.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что человек с самым высоким IQ в мире просит убежища в США из-за "антихристов и коммунистов" у власти в Корее.