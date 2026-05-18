Трамп опубликовал фото с инопланетянином: как выглядит (ФОТО)

Президент США Дональд Трамп опубликовал серию странных фото. Американский лидер обнародовал созданные искусственным интеллектом изображения, на которых он изображен рядом с инопланетянами, космическими кораблями и футуристическими военными объектами.

Трамп опубликовал фото с пришельцем. Фото: truthsocial.com/realDonaldTrump

Дональд Трамп на выходных создал в собственной соцсети Truth Social несколько сообщений. Одна картинка показывает, Трампа вместе с агентами Секретной службы, сопровождающими серого гуманоида в наручниках. На изображении существо напоминает классический образ "пришельца", у которого большая голова, худое тело и темные глаза.

Фото выглядит как сцена из научно-фантастического фильма. Позади пришельца виден объект, похожий на военную базу или ангар. Трамп не добавил никаких пояснений к публикации.

Трамп опубликовал фото с инопланетянином. Фото: truthsocial.com/realDonaldTrump

Позже он опубликовал еще несколько ИИ-изображений, где сидит в командном центре космического корабля. На экранах позади него видны надпись "Space Force" (Космические силы) и фраза "Target Destroyed" (Цель уничтожена).

Трамп опубликовал фото с космической войной Фото: truthsocial.com/realDonaldTrump

Публикации появились на фоне нового всплеска интереса американцев к теме НЛО и внеземной жизни. Согласно опросу YouGov, обнародованному в конце 2025 года, 56% граждан США считают, что инопланетяне могут существовать, а 47% предполагает, что они уже посещали Землю.

Дополнительный резонанс ситуации предоставило и недавнее решение американских властей частично рассекретить архивы о наблюдении НЛО. В документах, обнародованных Министерством обороны США, содержатся свидетельства гражданских, военных и астронавтов миссий "Аполлон". Они не содержат никаких доказательств существования внеземной жизни.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в новых рассекреченных архивах ФБР обнаружили данные о выходящих из НЛО пришельцах.

Также "Комментарии" писали, что Дональд Трамп обвинил Обаму в разглашении секретных данных об инопланетянах.