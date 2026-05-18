logo

BTC/USD

76901

ETH/USD

2129.8

USD/UAH

44.16

EUR/UAH

51.41

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Трамп опубликовал фото с инопланетянином: как выглядит (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп опубликовал фото с инопланетянином: как выглядит (ФОТО)

Дональд Трамп выложил в Truth Social серию ИИ-изображений с инопланетянами

18 мая 2026, 15:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент США Дональд Трамп опубликовал серию странных фото. Американский лидер обнародовал созданные искусственным интеллектом изображения, на которых он изображен рядом с инопланетянами, космическими кораблями и футуристическими военными объектами.

Трамп опубликовал фото с инопланетянином: как выглядит (ФОТО)

Трамп опубликовал фото с пришельцем. Фото: truthsocial.com/realDonaldTrump

Дональд Трамп на выходных создал в собственной соцсети Truth Social несколько сообщений. Одна картинка показывает, Трампа вместе с агентами Секретной службы, сопровождающими серого гуманоида в наручниках. На изображении существо напоминает классический образ "пришельца", у которого большая голова, худое тело и темные глаза.

Фото выглядит как сцена из научно-фантастического фильма. Позади пришельца виден объект, похожий на военную базу или ангар. Трамп не добавил никаких пояснений к публикации.

Трамп опубликовал фото с инопланетянином: как выглядит (ФОТО) - фото 2

Трамп опубликовал фото с инопланетянином. Фото: truthsocial.com/realDonaldTrump

Позже он опубликовал еще несколько ИИ-изображений, где сидит в командном центре космического корабля. На экранах позади него видны надпись "Space Force" (Космические силы) и фраза "Target Destroyed" (Цель уничтожена).

Трамп опубликовал фото с инопланетянином: как выглядит (ФОТО) - фото 2

Трамп опубликовал фото с космической войной Фото: truthsocial.com/realDonaldTrump

Публикации появились на фоне нового всплеска интереса американцев к теме НЛО и внеземной жизни. Согласно опросу YouGov, обнародованному в конце 2025 года, 56% граждан США считают, что инопланетяне могут существовать, а 47% предполагает, что они уже посещали Землю.

Дополнительный резонанс ситуации предоставило и недавнее решение американских властей частично рассекретить архивы о наблюдении НЛО. В документах, обнародованных Министерством обороны США, содержатся свидетельства гражданских, военных и астронавтов миссий "Аполлон". Они не содержат никаких доказательств существования внеземной жизни.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в новых рассекреченных архивах ФБР обнаружили данные о выходящих из НЛО пришельцах.

Также "Комментарии" писали, что Дональд Трамп обвинил Обаму в разглашении секретных данных об инопланетянах.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/116591901587847680
Теги:

Новости

Все новости