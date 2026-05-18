Трамп опублікував фото з інопланетянином: як виглядає (ФОТО)

Президент США Дональд Трамп опублікував серію дивних фото. Американський лідер оприлюднив створені штучним інтелектом зображення, на яких він зображений поруч із інопланетянами, космічними кораблями та футуристичними військовими об’єктами.

Дональд Трамп на вихідних створив у власній соцмережі Truth Social кілька дописів. Одна картинка показує, Трампа разом з агентами Секретної служби, які супроводжують сірого гуманоїда в кайданках. На зображенні істота нагадує класичний образ "прибульця" у якого велика голова, худорляве тіло та темні очі.

Фото виглядає як сцена з науково-фантастичного фільму. Позаду прибульця видно об’єкт, схожий на військову базу або ангар. Трамп не додав жодного пояснення до публікації.

Пізніше він опублікував ще кілька ШІ-зображень, де сидить у командному центрі космічного корабля. На екранах позаду нього видно напис "Space Force" (Космічні сили) та фразу "Target Destroyed" (Ціль знищено).

Публікації з’явилися на тлі нового сплеску інтересу американців до теми НЛО та позаземного життя. Згідно з опитуванням YouGov, оприлюдненим наприкінці 2025 року, 56% громадян США вважають, що інопланетяни можуть існувати, а 47% припускає, що вони вже відвідували Землю.

Додаткового резонансу ситуації надало й нещодавнє рішення американської влади частково розсекретити архіви про спостереження НЛО. У документах, оприлюднених Міністерством оборони США, містяться свідчення цивільних, військових і астронавтів місій "Аполлон". Вони не містить жодних доказів існування позаземного життя.

