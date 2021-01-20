Трамп опубликовал список людей, которых он помиловал

Перед своим уходом из Белого дома, президент США Дональд Трамп совершил ряд помилований. Всего под решение о снятии вины попали 73 человека. Кроме того, еще 70 гражданам смягчили наказание.

Дональд Трамп / фото REUTERS - Erin Scott

Дональд Трамп опубликовал список помилованных лиц. Среди помилованных экс-советник Трампа Стивен Бэннон. В списке числится и политический консультант Республиканской партии США Пол Эриксон (в июле 2020 года приговоренный к семи годам тюремного заключения за мошенничество), а также активно оказывавший Трампу поддержку американский предприниматель Эллиотт Бройди. Этот бизнесмен известен тем, что в октябре 2020 года получил обвинения в незаконном лоббизме. Согласно данным следствия, он продвигал закрытие расследования по делу государственного инвестиционного фонда Малайзии. За свои услуги он якобы получил шесть миллионов долларов. Деньги также были выделены на то, чтобы убедить Министерство юстиции администрацию президента в том, чтобы прекратить расследование.

Отмечается также, что в списке нет фамилии Руди Джулиани, который занимал позицию личного адвоката Трампа. В то же время Трамп отказался от идеи помиловать самого себя — по мнению юристов, это негативным образом бы отразилось на его репутации, поскольку могло продемонстрировать обществу его вину.

Как сообщал портал "Комментарии", Глава овального кабинета Дональд Трамп планирует покинуть кабинеты Белого дома до передачи полномочий Джо Байдену. Трамп решил нарушить еще одну традицию, когда глав овального кабинета формально передают друг другу полномочия. Трамп уже объявил, что отказывается присутствовать в Вашингтоне во время церемонии принятия присяги следующим президентом. Вместо Трампа на инаугурации будет присутствовать вице-президент Майк Пенс. Дональд Трамп 3 ноября прошлого года проиграл президентские выборы в США. После этого он неоднократно заявлял, что у него украли победу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!