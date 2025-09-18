logo

BTC/USD

116997

ETH/USD

4549.48

USD/UAH

41.25

EUR/UAH

48.79

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Трамп опять опозорился на публике: что он сказал
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп опять опозорился на публике: что он сказал

Трамп похвастался «дипломатическим успехом», снова перепутав страны.

18 сентября 2025, 18:53
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Президент США Дональд Трамп снова допустил оговорку, перепутав Армению с Албанией во время выступления в Лондоне.

Трамп опять опозорился на публике: что он сказал

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Как сообщает Sky News, во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером он приписал себе заслугу в прекращении длительного конфликта между Баку и Ереваном.

Перечисляя то, что считает своими достижениями в урегулировании международных кризисов, Трамп упомянул об армяно-азербайджанском противостоянии. Он подчеркнул, что собрал лидеров обеих стран в Белом доме, где те подписали обязательства по мирным переговорам после десятилетий конфликта из-за Нагорного Карабаха.

Впрочем, президент назвал Армению "Албанией", а Азербайджан — "Абербайджаном". Издание отмечает, что это уже третий случай за последние недели, когда Трамп путает названия государств.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп сделал новое откровенное заявление о Путине . Президент США Дональд Трамп отметил, что вопрос, который он считал самым легким для решения благодаря своим отношениям с российским диктатором Владимиром Путиным, оказался гораздо сложнее.

"Он меня подвел. Он меня действительно подвел. Увидим, чем это все кончится", – прокомментировал американский лидер действия российского президента.

Кроме того, Трамп заявил, что российская армия несет большие потери, чем украинская.

"Путин убивает многих людей. Он теряет больше людей, чем убивает. Российские солдаты гибнут чаще, чем украинские", – подчеркнул он.

Также президент США в очередной раз убежден, что полномасштабная война в Украине не началась бы, если бы именно он занимал президентский пост, а не Джо Байден.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости