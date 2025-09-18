Трамп опять опозорился на публике: что он сказал

Рубрики
Президент США Дональд Трамп снова допустил оговорку, перепутав Армению с Албанией во время выступления в Лондоне.
Как сообщает Sky News, во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером он приписал себе заслугу в прекращении длительного конфликта между Баку и Ереваном.
Перечисляя то, что считает своими достижениями в урегулировании международных кризисов, Трамп упомянул об армяно-азербайджанском противостоянии. Он подчеркнул, что собрал лидеров обеих стран в Белом доме, где те подписали обязательства по мирным переговорам после десятилетий конфликта из-за Нагорного Карабаха.
Впрочем, президент назвал Армению "Албанией", а Азербайджан — "Абербайджаном". Издание отмечает, что это уже третий случай за последние недели, когда Трамп путает названия государств.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп сделал новое откровенное заявление о Путине . Президент США Дональд Трамп отметил, что вопрос, который он считал самым легким для решения благодаря своим отношениям с российским диктатором Владимиром Путиным, оказался гораздо сложнее.
Кроме того, Трамп заявил, что российская армия несет большие потери, чем украинская.
Также президент США в очередной раз убежден, что полномасштабная война в Украине не началась бы, если бы именно он занимал президентский пост, а не Джо Байден.