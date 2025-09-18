Трамп опять опозорился на публике: что он сказал

Президент США Дональд Трамп снова допустил оговорку, перепутав Армению с Албанией во время выступления в Лондоне.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Как сообщает Sky News, во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером он приписал себе заслугу в прекращении длительного конфликта между Баку и Ереваном.

Перечисляя то, что считает своими достижениями в урегулировании международных кризисов, Трамп упомянул об армяно-азербайджанском противостоянии. Он подчеркнул, что собрал лидеров обеих стран в Белом доме, где те подписали обязательства по мирным переговорам после десятилетий конфликта из-за Нагорного Карабаха.

Впрочем, президент назвал Армению "Албанией", а Азербайджан — "Абербайджаном". Издание отмечает, что это уже третий случай за последние недели, когда Трамп путает названия государств.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп сделал новое откровенное заявление о Путине . Президент США Дональд Трамп отметил, что вопрос, который он считал самым легким для решения благодаря своим отношениям с российским диктатором Владимиром Путиным, оказался гораздо сложнее.

"Он меня подвел. Он меня действительно подвел. Увидим, чем это все кончится", – прокомментировал американский лидер действия российского президента.

Кроме того, Трамп заявил, что российская армия несет большие потери, чем украинская.

"Путин убивает многих людей. Он теряет больше людей, чем убивает. Российские солдаты гибнут чаще, чем украинские", – подчеркнул он.

Также президент США в очередной раз убежден, что полномасштабная война в Украине не началась бы, если бы именно он занимал президентский пост, а не Джо Байден.

