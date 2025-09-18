logo_ukra

BTC/USD

116997

ETH/USD

4549.48

USD/UAH

41.25

EUR/UAH

48.79

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Трамп знову зганьбився на публіці: що він сказав
commentss НОВИНИ Всі новини

Трамп знову зганьбився на публіці: що він сказав

Трамп похвалився «дипломатичним успіхом», знову переплутавши країни.

18 вересня 2025, 18:53
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 Президент США Дональд Трамп знову допустив обмовку, переплутавши Вірменію з Албанією під час виступу в Лондоні.

Трамп знову зганьбився на публіці: що він сказав

Дональд Трамп (фото з відкритих джерел)

Як повідомляє Sky News, під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером він приписав собі заслугу у припиненні тривалого конфлікту між Баку та Єреваном.

Перераховуючи те, що вважає своїми досягненнями у врегулюванні міжнародних криз, Трамп згадав про вірмено-азербайджанське протистояння. Він підкреслив, що зібрав лідерів обох країн у Білому домі, де ті підписали зобов’язання щодо мирних переговорів після десятиліть конфлікту через Нагірний Карабах.

Втім, президент назвав Вірменію "Албанією", а Азербайджан — "Абербайджаном". Видання зауважує, що це вже третій випадок за останні тижні, коли Трамп плутає назви держав.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Трамп зробив нову відверту заяву про ПутінаПрезидент США Дональд Трамп зазначив, що питання, яке він вважав найлегшим для вирішення завдяки своїм відносинам із російським диктатором Володимиром Путіним, виявилося значно складнішим. 

"Він мене підвів. Він мене дійсно підвів. Побачимо, чим це все закінчиться", – прокоментував американський лідер дії російського президента.

Крім того, Трамп заявив, що російська армія зазнає більших втрат, ніж українська.

"Путін вбиває багатьох людей. Він втрачає більше людей, ніж вбиває. Російські солдати гинуть частіше, ніж українські", – наголосив він.

Також президент США вкотре висловив переконання, що повномасштабна війна в Україні не розпочалася б, якби саме він обіймав президентську посаду, а не Джо Байден.

 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини