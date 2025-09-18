Трамп знову зганьбився на публіці: що він сказав

Президент США Дональд Трамп знову допустив обмовку, переплутавши Вірменію з Албанією під час виступу в Лондоні.

Дональд Трамп (фото з відкритих джерел)

Як повідомляє Sky News, під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером він приписав собі заслугу у припиненні тривалого конфлікту між Баку та Єреваном.

Перераховуючи те, що вважає своїми досягненнями у врегулюванні міжнародних криз, Трамп згадав про вірмено-азербайджанське протистояння. Він підкреслив, що зібрав лідерів обох країн у Білому домі, де ті підписали зобов’язання щодо мирних переговорів після десятиліть конфлікту через Нагірний Карабах.

Втім, президент назвав Вірменію "Албанією", а Азербайджан — "Абербайджаном". Видання зауважує, що це вже третій випадок за останні тижні, коли Трамп плутає назви держав.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Трамп зробив нову відверту заяву про Путіна. Президент США Дональд Трамп зазначив, що питання, яке він вважав найлегшим для вирішення завдяки своїм відносинам із російським диктатором Володимиром Путіним, виявилося значно складнішим.

"Він мене підвів. Він мене дійсно підвів. Побачимо, чим це все закінчиться", – прокоментував американський лідер дії російського президента.

Крім того, Трамп заявив, що російська армія зазнає більших втрат, ніж українська.

"Путін вбиває багатьох людей. Він втрачає більше людей, ніж вбиває. Російські солдати гинуть частіше, ніж українські", – наголосив він.

Також президент США вкотре висловив переконання, що повномасштабна війна в Україні не розпочалася б, якби саме він обіймав президентську посаду, а не Джо Байден.

