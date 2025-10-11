Трамп оригинально отреагировал на присуждение Нобелевской премии мира

Президент США Дональд Трамп пообщался с лауреатом Нобелевской премии мира Марией Кориной Мачадо, которая посвятила свою награду ему. Разговор состоялся после того, как администрация Трампа раскритиковала решение Нобелевского комитета, назвав его политическим. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "CNN".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Нобелевский комитет объявил, что премия 2025 года будет присуждена Мачадо "за продвижение демократических прав в Венесуэле и ее борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии".

Мачадо в своем заявлении поблагодарила Дональда Трампа, отметив, что у нее состоялся разговор с ним, правда при этом отказалась предоставлять детали разговора.

Президент США подтвердил, что общался с Мачадо, добавив, что она была "очень приятной".

"Человек, который на самом деле получил Нобелевскую премию, позвонил мне и сказал: "Я принимаю это в вашу честь, потому что вы действительно этого заслуживали", — отметил Дональд Трамп.

Он также пошутил после этого разговора.

"Я не сказал: "Тогда отдай это мне", хотя, думаю, она могла бы. Она была очень милой", — отметил президент США.

Глава Белого дома добавил, что помогал Мачадо на ее пути.

"В Венесуэле им нужна большая помощь, это настоящая катастрофа. Можно также сказать, что ее выдали на 2024 год, а я баллотировался на должность в 2024 году", – отметил Трамп.

Читайте также на портале "Комментарии" — Белый дом резко отреагировал на то, что Дональд Трамп не получил Нобелевскую премию мира, хотя был уверен, что у нее есть наилучшие шансы. Награда досталась венесуэльской оппозиционерке Марии Корине Мачадо.

"Президент Трамп будет продолжать заключать мирные соглашения, завершать войны и спасать жизнь. У него сердце гуманиста, и больше никогда не будет человека, который своей волей способен сдвигать горы. Решение комитета доказало, что он [комитет] ставит политику выше мира", – написал директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чун в X.

Сам Трамп на заседании Генассамблеи ООН назвал себя главным фаворитом на самую престижную миротворческую награду. Он утверждал, что за семь месяцев завершил семь войн, которые, по его словам, "невозможно было закончить".



