Трамп оригінально відреагував на присудження Нобелівської премії миру

Президент США Дональд Трамп поспілкувався з лауреатом Нобелівської премії миру Марією Коріною Мачадо, яка присвятила свою йому нагороду. Розмова відбулася після того, як адміністрація Трампа розкритикувала рішення Нобелівського комітету, назвавши його політичним. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє "CNN".
Нобелівський комітет оголосив, що премію 2025 року буде присуджено Мачадо "за просування демократичних прав у Венесуелі та її боротьбу за досягнення справедливого та мирного переходу від диктатури до демократії".
Мачадо у своїй заяві подякувала Дональду Трампу, зазначивши, що у неї відбулася розмова з ним, щоправда, при цьому відмовилася надавати деталі розмови.
Президент США підтвердив, що спілкувався з Мачадо, додавши, що вона була "дуже приємною".
Він також пожартував після цієї розмови.
Глава Білого дому додав, що допомагав Мачадо на її шляху.
Сам Трамп на засіданні Генасамблеї ООН назвав себе головним фаворитом на найпрестижнішу миротворчу нагороду. Він стверджував, що за сім місяців завершив сім воєн, які, за його словами, "неможливо було закінчити".