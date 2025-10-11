logo_ukra

Трамп оригінально відреагував на присудження Нобелівської премії миру
commentss НОВИНИ Всі новини

Трамп оригінально відреагував на присудження Нобелівської премії миру

Президент США додав, що допомагав Мачадо на її шляху для здобуття Нобелівської премії миру

11 жовтня 2025, 18:32
Автор:
Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп поспілкувався з лауреатом Нобелівської премії миру Марією Коріною Мачадо, яка присвятила свою йому нагороду. Розмова відбулася після того, як адміністрація Трампа розкритикувала рішення Нобелівського комітету, назвавши його політичним. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє "CNN".

Трамп оригінально відреагував на присудження Нобелівської премії миру

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Нобелівський комітет оголосив, що премію 2025 року буде присуджено Мачадо "за просування демократичних прав у Венесуелі та її боротьбу за досягнення справедливого та мирного переходу від диктатури до демократії".

Мачадо у своїй заяві подякувала Дональду Трампу, зазначивши, що у неї відбулася розмова з ним, щоправда, при цьому відмовилася надавати деталі розмови.

Президент США підтвердив, що спілкувався з Мачадо, додавши, що вона була "дуже приємною".

"Людина, яка насправді отримала Нобелівську премію, зателефонувала мені і сказала: "Я приймаю це на вашу честь, тому що ви дійсно на це заслуговували", — зазначив Дональд Трамп.

Він також пожартував після цієї розмови.

"Я не сказав: "Тоді віддай це мені", хоча, гадаю, вона могла б. Вона була дуже мила", — зазначив президент США.

Глава Білого дому додав, що допомагав Мачадо на її шляху.

"У Венесуелі їм потрібна велика допомога, це справжня катастрофа. Можна також сказати, що її видали на 2024 рік, а я балотувався на посаду 2024 року", – зазначив Трамп.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Білий дім різко відреагував на те, що Дональд Трамп не отримав Нобелівської премії миру, хоч був упевнений, що має найкращі шанси. Нагорода дісталася венесуельській опозиціонерці Марії Коріні Мачадо.

"Президент Трамп продовжуватиме укладати мирні угоди, завершувати війни і рятувати життя. У нього серце гуманіста, і більше ніколи не буде людини, яка своєю волею здатна зрушувати гори. Рішення комітету довело, що він [комітет] ставить політику вище за мир", — написав директор з комунікацій Білого дому Стівен Чун у X.

Сам Трамп на засіданні Генасамблеї ООН назвав себе головним фаворитом на найпрестижнішу миротворчу нагороду. Він стверджував, що за сім місяців завершив сім воєн, які, за його словами, "неможливо було закінчити".




Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
