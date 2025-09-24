Трамп ошелешив новою заявою, що Україна може повернути всі свої території: він розповів, як це зробити

Президент США Дональд Трамп після зустрічі з Володимиром Зеленським заявив, що Україна має можливість повернути всі території, які нині окуповані Росією, за підтримки Європейського Союзу та НАТО. Відповідне повідомлення він оприлюднив у соцмережі Truth Social.

Дональд Трамп (фото з відкритих джерел)

"Після того, як я ознайомився і повністю зрозумів військову та економічну ситуацію в Україні та Росії, а також побачив економічні проблеми, які це спричиняє Росії, я вважаю, що Україна, за підтримки Європейського Союзу, має всі можливості боротися і відздобути всю Україну у її первісному вигляді. З часом, терпінням і фінансовою підтримкою Європи, а зокрема НАТО, відновлення кордонів, які існували до початку війни, є цілком реальним. Чому б ні?", – зазначив президент США.

За його словами, Росія вже понад три з половиною роки веде війну, яка не має чіткої мети. Він підкреслив, що військовій потузі вистачило б менш ніж тиждень, щоб перемогти, але цього не відбувається. Це, на думку Трампа, знижує авторитет держави й робить її схожою на "паперового тигра".

Глава Білого дому додав, що жителі Москви та інших великих міст і регіонів уже стикаються з реальними наслідками ситуації — зокрема, з чергами за паливом та іншими труднощами, які виникають через воєнну економіку, де більшість ресурсів спрямовано на війну з Україною.

Він також наголосив, що український народ зберігає високий бойовий дух, який стає ще сильнішим. Це, на його думку, ще раз демонструє слабкість Росії.

"Україна зможе повернути свою країну в її первісному вигляді і, хто знає, може, навіть піти далі! Путін і Росія перебувають у великій економічній скруті, і зараз саме час для України діяти. У будь-якому разі, я бажаю обом країнам всього найкращого. Ми продовжуватимемо постачати зброю НАТО, щоб НАТО могло робити з нею все, що забажає. Удачі всім!", – підсумував Трамп.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Трамп зробив заяву про ядерну зброю. Президент США Дональд Трамп оголосив, що його адміністрація очолить "міжнародні зусилля щодо забезпечення виконання Конвенції про біологічну зброю" за допомогою системи верифікації на основі штучного інтелекту.

Трамп заявив, що учасники конвенції, яка забороняє розробку, виробництво та придбання біологічної зброї, зустрінуться з "провідними лідерами світу" та стануть піонерами у створенні "системи перевірки штучним інтелектом, якій кожен може довіряти".