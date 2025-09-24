Трамп ошелешив новою заявою, що Україна може повернути всі свої території: він розповів, як це зробити

Рубрики
Президент США Дональд Трамп після зустрічі з Володимиром Зеленським заявив, що Україна має можливість повернути всі території, які нині окуповані Росією, за підтримки Європейського Союзу та НАТО. Відповідне повідомлення він оприлюднив у соцмережі Truth Social.
Дональд Трамп (фото з відкритих джерел)
За його словами, Росія вже понад три з половиною роки веде війну, яка не має чіткої мети. Він підкреслив, що військовій потузі вистачило б менш ніж тиждень, щоб перемогти, але цього не відбувається. Це, на думку Трампа, знижує авторитет держави й робить її схожою на "паперового тигра".
Глава Білого дому додав, що жителі Москви та інших великих міст і регіонів уже стикаються з реальними наслідками ситуації — зокрема, з чергами за паливом та іншими труднощами, які виникають через воєнну економіку, де більшість ресурсів спрямовано на війну з Україною.
Він також наголосив, що український народ зберігає високий бойовий дух, який стає ще сильнішим. Це, на його думку, ще раз демонструє слабкість Росії.
