logo_ukra

BTC/USD

112179

ETH/USD

4184

USD/UAH

41.38

EUR/UAH

48.8

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Трамп ошелешив новою заявою, що Україна може повернути всі свої території: він розповів, як це зробити
commentss НОВИНИ Всі новини

Трамп ошелешив новою заявою, що Україна може повернути всі свої території: він розповів, як це зробити

Трамп заявив, що Україна має всі шанси повернути окуповані території завдяки підтримці ЄС і НАТО

24 вересня 2025, 00:48
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 Президент США Дональд Трамп після зустрічі з Володимиром Зеленським заявив, що Україна має можливість повернути всі території, які нині окуповані Росією, за підтримки Європейського Союзу та НАТО. Відповідне повідомлення він оприлюднив у соцмережі Truth Social.

Трамп ошелешив новою заявою, що Україна може повернути всі свої території: він розповів, як це зробити

Дональд Трамп (фото з відкритих джерел)

"Після того, як я ознайомився і повністю зрозумів військову та економічну ситуацію в Україні та Росії, а також побачив економічні проблеми, які це спричиняє Росії, я вважаю, що Україна, за підтримки Європейського Союзу, має всі можливості боротися і відздобути всю Україну у її первісному вигляді. З часом, терпінням і фінансовою підтримкою Європи, а зокрема НАТО, відновлення кордонів, які існували до початку війни, є цілком реальним. Чому б ні?", – зазначив президент США.

За його словами, Росія вже понад три з половиною роки веде війну, яка не має чіткої мети. Він підкреслив, що військовій потузі вистачило б менш ніж тиждень, щоб перемогти, але цього не відбувається. Це, на думку Трампа, знижує авторитет держави й робить її схожою на "паперового тигра".

Глава Білого дому додав, що жителі Москви та інших великих міст і регіонів уже стикаються з реальними наслідками ситуації — зокрема, з чергами за паливом та іншими труднощами, які виникають через воєнну економіку, де більшість ресурсів спрямовано на війну з Україною.

Він також наголосив, що український народ зберігає високий бойовий дух, який стає ще сильнішим. Це, на його думку, ще раз демонструє слабкість Росії.

"Україна зможе повернути свою країну в її первісному вигляді і, хто знає, може, навіть піти далі! Путін і Росія перебувають у великій економічній скруті, і зараз саме час для України діяти. У будь-якому разі, я бажаю обом країнам всього найкращого. Ми продовжуватимемо постачати зброю НАТО, щоб НАТО могло робити з нею все, що забажає. Удачі всім!", – підсумував Трамп.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Трамп зробив заяву про ядерну зброюПрезидент США Дональд Трамп оголосив, що його адміністрація очолить "міжнародні зусилля щодо забезпечення виконання Конвенції про біологічну зброю" за допомогою системи верифікації на основі штучного інтелекту.

 Трамп заявив, що учасники конвенції, яка забороняє розробку, виробництво та придбання біологічної зброї, зустрінуться з "провідними лідерами світу" та стануть піонерами у створенні "системи перевірки штучним інтелектом, якій кожен може довіряти".
 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини