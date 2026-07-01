Трамп зупинився за крок до нової війни: у Білому домі сперечалися про масштабний удар по Ірану

Після чергового загострення у відносинах між Вашингтоном і Тегераном президент США Дональд Трамп розглядав сценарій відновлення повномасштабної військової кампанії проти Ірану. Однак після консультацій із ключовими представниками американського військового командування він вирішив поки не переходити до масштабної ескалації.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела, останніми днями глава Білого дому провів низку закритих нарад із міністром оборони Пітом Гегсетом та головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Деном Кейном. Основною темою стала оцінка доцільності припинення дипломатичних контактів із Тегераном та повернення до інтенсивних військових ударів.

За даними співрозмовників видання, остаточного рішення ухвалено не було. Водночас Трамп дійшов висновку, що новий масштабний наступ може поставити хрест на переговорах щодо іранської ядерної програми та ускладнити досягнення стратегічної мети США – остаточного усунення ядерної загрози з боку Ірану.

Крім того, американський президент нібито дав зрозуміти своїм радникам, що не бачить проблеми у можливому перенесенні дедлайну, визначеного на 18 серпня для укладення нової ядерної угоди. На його думку, додатковий час може підвищити шанси дипломатичного врегулювання.

При цьому адміністрація США не відмовляється від силового тиску. За словами джерел, Трамп задоволений нинішньою тактикою завдання окремих ударів у відповідь на дії Тегерана, які у Вашингтоні розцінюють як порушення домовленостей між сторонами.

У Білому домі наголошують, що президент і надалі віддає перевагу дипломатичному шляху, однак очікує, що Іран погодиться на умови, які американська сторона вважає взаємовигідними.

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