Трамп залишає Європу без щита: на що готові погодитися США, аби не злити Путіна

Адміністрація США розглядає можливість відмови від розміщення крилатих ракет Tomahawk у Німеччині, що може стати одним із найболючіших ударів по європейській безпеці за останні роки. За інформацією західних джерел, Пентагон побоюється, що поява американських ракет великої дальності в центрі Європи буде сприйнята Москвою як пряма ескалація конфлікту.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Йдеться про домовленості, досягнуті ще за часів президентства Джо Байдена. Тоді Вашингтон обіцяв посилити військову присутність у Європі та надати союзникам додаткові можливості для стримування Росії. Проте наразі ситуація змінюється.

Однією із причин називають побоювання американського керівництва щодо можливої реакції Кремля. Другий чинник пов'язані з виснаженням своїх арсеналів США. Після масштабних військових операцій на Близькому Сході американські збройні сили витратили значну кількість ракет Tomahawk та систем Patriot. У Пентагоні вже попереджають, що відновлення запасів вимагатиме тривалого часу.

Потенційне скасування поставок стало частиною ширшої тенденції. В останні місяці Вашингтон відмовився від низки військових ініціатив у Європі, включаючи розміщення додаткових підрозділів у Німеччині та збільшення присутності авіації та безпілотників. Все частіше у США звучать заяви про те, що європейські країни мають самостійно забезпечувати власну безпеку.

Особливо тривожно ці сигнали сприймають у Берліні. Німеччина давно прагне отримання американських ракет, вважаючи їх важливим елементом оборони на тлі зростання військової активності Росії. При цьому міністр оборони Борис Пісторіус нещодавно визнав, що офіційний запит залишається без відповіді вже понад півтора року.

Ситуацію ускладнює активність Москви. Росія посилює свої позиції в Калінінградській області та Білорусі, де розміщуються сучасні ракетні комплекси, здатні вражати цілі практично на всій території Європи. У таких умовах відмова США від раніше взятих зобов'язань може серйозно змінити баланс сил на континенті та змусити європейців прискорено шукати власні рішення для захисту від потенційних загроз.

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