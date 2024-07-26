Трамп отказывается от дебатов с Гаррис: чего испугался республиканец

Предвыборный штаб экс-президента США Дональда Трампа отказалась от дебатов с вице-президентом Камалой Гаррис после того, как кандидат от Демократической партии вызвала представителя республиканцев на запланированную ранее очную встречу. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

СМИ цитирует спикера Трампа Стивена Ченга, который заявил, что планы дебатов "не могут быть завершены, пока демократы официально не определятся в отношении своего кандидата".

"Было бы неуместно планировать события с Гаррис, потому что демократы вполне могут изменить свое мнение", — утверждает Ченг.

Вице-президент ответила острой критикой на такую позицию команды Трампа.

"Что случилось с "в любое время, в любом месте?"", — написала она в соцсети X в ответ.

Как отмечается, демократы готовы фактически выдвинуть Гаррис до 7 августа. Она является единственным объявленным кандидатом в президенты от Демократической партии и имеет поддержку почти всех ведущих партийных фигур.

Дебаты между Трампом и действующим президентом США Джо Байденом 27 июня сыграли в пользу республиканца и стали ударом для демократов. Неудачное выступление президента вызвало панику у партии по поводу его возраста и способности победить Трампа, что в конце концов вывело Байдена из гонки и привело к замене на Гаррис.

В четверг вице-президент заявила, что "готова к дебатам с Дональдом Трампом" и обвинила его в "отступлении" от соглашения по мероприятию 10 сентября, организованного ABC News.

"Избиратели заслуживают увидеть разделенный экран, который существует в этой гонке на сцене дебатов", — сказал Гаррис журналистам по возвращении в Вашингтон из выступления в Хьюстоне.

В издании напомнили, что 10 сентября прошли вторые дебаты Байдена и Трампа. О них было договорено еще до выхода президента из гонки. Однако во вторник Трамп, хотя и согласился на дебаты с Гаррис, вдруг заявил, что хочет сменить модератора — вместо ABC News он жаждет консервативный и более благосклонный к нему Fox News.

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