Трамп откровенно предлагает сдать Украину: о чем говорит его мирный план

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Ткачик Олеся
Президент Украины Владимир Зеленский в недавнем интервью бразильскому изданию Metrоpoles открыто заявил, что так называемый мирный план, который ранее предложили Китай и Бразилия в большей степени соответствует интересам России. Кроме того, он добавил, что это план не был согласован с Украиной, поэтому Киев его отверг.
Дональд Трамп
При этом, как считает военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, мирный план Китая и Бразилии, который все же подразумевает целостность Украины, это цветочки в сравнении с тем, что предлагает кандидат в президенты США Дональд Трамп. Как говорит эксперт, его предложение — это фактическая и безоговорочная капитуляция на условиях России.
По его мнению, своим мирным планом Трамп только отстрочит войну, при этом с колоссальным карт-бланшем для России и нулевыми гарантиями для Украины.
Но, говорит Коваленко, интересно другое. План Трампа озвучил его соратник Джей Ди Вэнс, чтобы в случае острой критики списать все на своего будущего вице-президента и сообщить, что лично его план мира куда более хитрее и продуманнее.
Также, считает Коваленко, Трам выдал "свой" так называемый мирный план после того, как с треском проиграл дебаты Камале Гаррис, поэтому и решил заходить с "геополитических козырей".
Помимо этого, Коваленко напомним, что вскоре Зеленский поедет в США, чтобы показать свой план победы Джо Байдену, Гаррис и Трампу. У первых двоих нет никакого плана относительно Украины, отмечает эксперт. Поэтому, они либо примут план Зеленского, либо нет. А вот у Трампа, как бы есть свой план, поэтому с ним будут дискутировать. При этом, как добавил Коваленко, не стоит недооценивать Трампа, поскольку даже за любой его бредовой идеей всегда просматривается выгода.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Дональд Трамп опять заявил о том, что он может быстро завершить войну, поскольку знает Путина и Зеленского.
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