Трамп откровенно предлагает сдать Украину: о чем говорит его мирный план

Президент Украины Владимир Зеленский в недавнем интервью бразильскому изданию Metrоpoles открыто заявил, что так называемый мирный план, который ранее предложили Китай и Бразилия в большей степени соответствует интересам России. Кроме того, он добавил, что это план не был согласован с Украиной, поэтому Киев его отверг.

Дональд Трамп

При этом, как считает военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, мирный план Китая и Бразилии, который все же подразумевает целостность Украины, это цветочки в сравнении с тем, что предлагает кандидат в президенты США Дональд Трамп. Как говорит эксперт, его предложение — это фактическая и безоговорочная капитуляция на условиях России.

"Демилитаризованная зоны на территории Украины? Не на территории страны-агрессора – России, а именно страны – жертвы. Европа будет инвестировать в Украину без гарантий безопасности уровня НАТО – отказ от вступления в НАТО. То есть, через 3, 4, 5 лет Путину ничего не будет стоить, собрав достаточно сил, через серую зону, которая никогда таковой не будет, прорваться к левому берегу Днепра", — говорит Коваленко.

По его мнению, своим мирным планом Трамп только отстрочит войну, при этом с колоссальным карт-бланшем для России и нулевыми гарантиями для Украины.

Но, говорит Коваленко, интересно другое. План Трампа озвучил его соратник Джей Ди Вэнс, чтобы в случае острой критики списать все на своего будущего вице-президента и сообщить, что лично его план мира куда более хитрее и продуманнее.

Также, считает Коваленко, Трам выдал "свой" так называемый мирный план после того, как с треском проиграл дебаты Камале Гаррис, поэтому и решил заходить с "геополитических козырей".

Помимо этого, Коваленко напомним, что вскоре Зеленский поедет в США, чтобы показать свой план победы Джо Байдену, Гаррис и Трампу. У первых двоих нет никакого плана относительно Украины, отмечает эксперт. Поэтому, они либо примут план Зеленского, либо нет. А вот у Трампа, как бы есть свой план, поэтому с ним будут дискутировать. При этом, как добавил Коваленко, не стоит недооценивать Трампа, поскольку даже за любой его бредовой идеей всегда просматривается выгода.

"В последние дни появляется всё больше информации о том, что Владимир Зеленский уже в октябре может встретиться с главой Китая Си Цзиньпинем и темой для разговора, в том числе будет и мирный план Китая. И вот тут для Дональда Трампа может возникнуть неприятная ситуация, когда при неуступчивости, его инициатива будет крайне вежливо отвергнута, если китайский вариант окажется более конструктивным", — подчеркнул Коваленко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Дональд Трамп опять заявил о том, что он может быстро завершить войну, поскольку знает Путина и Зеленского.



