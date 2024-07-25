Трамп откровенно рассказал о своей версии разговора с Зеленским

Дональд Трамп, кандидат в президенты США, прокомментировал свой телефонный разговор с лидером Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 20 июля. По словам Трампа, он отметил необходимость окончания войны. В интервью каналу "Fox News" он рассказал о деталях этого разговора, отметив, что он был хорошим.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Трамп заявил: "Это (российская армия — прим.ред.) военная машина. Вы столкнулись с военной машиной. Это то, что они делают, — они ведут войны. Они победили Гитлера. Они победили Наполеона. И весеннее наступление так и не состоялось. И я сказал, что у русских миллионы мин и тысячи армейских танков. Я сказал, что мы должны закончить эту войну. Много русских было убито, но и много украинцев было убито. Это полный беспорядок. Этого не должно было произойти".

Отметим, что тезис о "они победили Гитлера" — эхо российской, а ранее советской пропаганды. Известно, что Советский Союз победил Нацистскую Германию при помощи союзников, особенно США.

Также Трамп обвинил действующего президента Джо Байдена в том, что полномасштабное вторжение РФ в Украину вообще началось. Он сказал: "Байден не должен был этого допустить. Это было просто остановить. Президент Путин никогда бы этого не сделал, никогда по двум причинам".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп резко отреагировал на видеообращение Байдена. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп отреагировал на речь действующего президента Джо Байдена о выходе из предвыборной гонки. Трамп написал в своей социальной сети Truth, что обращение Байдена к нации было "очень плохим" и "чуть понятным".