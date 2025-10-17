Трамп откровенно высмеял идею России построить туннель между США и РФ

Рубрики
Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на предложение спецпредставителя Путина Кирилла Дмитриева, призвавшего построить тоннель между Россией и Соединенными Штатами. Американский лидер назвал эту идею "смешной" и заявил, что не одобряет подобные инициативы.
Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским журналисты спросили Дональда Трампа о его отношении к заявлениям Дмитриева по поводу так называемого "тоннеля Путина – Трампа". В ответ американский президент отреагировал с иронией и откровенно высмеял предложение тоннеля.
Ранее спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев обратился к американскому предпринимателю Илону Маску с предложением построить "тоннель Путина – Трампа", который якобы должен был бы соединить территории России и США через пролив между Чукоткой и Аляской.
По его словам, стоимость проекта могла бы превысить 65 миллиардов долларов, однако благодаря технологиям The Boring Company Маска расходы можно было бы сократить до 8 миллиардов. Дмитриев также утверждал, что строительство такого тоннеля могло бы завершиться примерно через восемь лет.
