Трамп откровенно высмеял идею России построить туннель между США и РФ

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на предложение спецпредставителя Путина Кирилла Дмитриева, призвавшего построить тоннель между Россией и Соединенными Штатами. Американский лидер назвал эту идею "смешной" и заявил, что не одобряет подобные инициативы.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским журналисты спросили Дональда Трампа о его отношении к заявлениям Дмитриева по поводу так называемого "тоннеля Путина – Трампа". В ответ американский президент отреагировал с иронией и откровенно высмеял предложение тоннеля.

"А вы слышали о таком тоннеле? Я просто только что услышал. Интересный проект, я об этом не слышал. У нас просто хорошая дорога есть на Аляске, там минералы, ископаемые. Но вчера кто-то сказал об этом тоннеле между Россией и Аляской. Я вообще недоволен такой идеей. Я думаю, что это какая-то смешная история", — сказал Трамп.

Ранее спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев обратился к американскому предпринимателю Илону Маску с предложением построить "тоннель Путина – Трампа", который якобы должен был бы соединить территории России и США через пролив между Чукоткой и Аляской.

"Илон Маск, представьте, что США и Россию, Америку и Афроевразию соединяет "тоннель Путина – Трампа" — 70-мильная линия, символизирующая единство", — заявил Дмитриев.

По его словам, стоимость проекта могла бы превысить 65 миллиардов долларов, однако благодаря технологиям The Boring Company Маска расходы можно было бы сократить до 8 миллиардов. Дмитриев также утверждал, что строительство такого тоннеля могло бы завершиться примерно через восемь лет.

