Трамп відверто висміяв ідею Росії побудувати тунель між США та РФ

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Президент США Дональд Трамп різко відреагував на пропозицію спецпредставника Путіна Кирила Дмитрієва, який закликав побудувати тунель між Росією та Сполученими Штатами. Американський лідер назвав цю ідею "смішною" і заявив, що не схвалює подібних ініціатив.
Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел
Під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським журналісти запитали Дональда Трампа про його ставлення до заяв Дмитрієва щодо так званого "тунелю Путіна – Трампа". У відповідь американський президент відреагував з іронією та відверто висміяв пропозицію тунелю.
Раніше спецпредставник президента Росії Кирило Дмитрієв звернувся до американського підприємця Ілона Маска з пропозицією збудувати "тунель Путіна – Трампа", який нібито мав би поєднати території Росії та США через протоку між Чукоткою та Аляскою.
За його словами, вартість проєкту могла б перевищити 65 мільярдів доларів, проте завдяки технологіям The Boring Company Маска, витрати можна було б скоротити до 8 мільярдів. Дмитрієв також стверджував, що будівництво такого тунелю могло б завершитися приблизно за вісім років.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп зробив заяву про одяг Зеленського під час зустрічі у Вашингтоні.
Також "Коментарі" писали, що генерал розповів, яка небезпека нависла над Україною через зустріч Путіна та Трампа.