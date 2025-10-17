Трамп відверто висміяв ідею Росії побудувати тунель між США та РФ

Президент США Дональд Трамп різко відреагував на пропозицію спецпредставника Путіна Кирила Дмитрієва, який закликав побудувати тунель між Росією та Сполученими Штатами. Американський лідер назвав цю ідею "смішною" і заявив, що не схвалює подібних ініціатив.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським журналісти запитали Дональда Трампа про його ставлення до заяв Дмитрієва щодо так званого "тунелю Путіна – Трампа". У відповідь американський президент відреагував з іронією та відверто висміяв пропозицію тунелю.

"А ви чули про такий тунель? Я просто щойно почув. Цікавий проєкт, я про це не чув. У нас просто гарна дорога є на Алясці, там мінерали, копалини. Але вчора хтось сказав про цей тунель між Росією та Аляскою. Я взагалі незадоволений такою ідеєю. Я думаю, що це якась смішна історія", — сказав Трамп.

Раніше спецпредставник президента Росії Кирило Дмитрієв звернувся до американського підприємця Ілона Маска з пропозицією збудувати "тунель Путіна – Трампа", який нібито мав би поєднати території Росії та США через протоку між Чукоткою та Аляскою.

"Ілоне Маску, уявіть, що США та Росію, Америку та Афроєвразію з’єднує "тунель Путіна – Трампа" — 70-мильна лінія, яка символізує єдність", — заявив Дмитрієв.

За його словами, вартість проєкту могла б перевищити 65 мільярдів доларів, проте завдяки технологіям The Boring Company Маска, витрати можна було б скоротити до 8 мільярдів. Дмитрієв також стверджував, що будівництво такого тунелю могло б завершитися приблизно за вісім років.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп зробив заяву про одяг Зеленського під час зустрічі у Вашингтоні.

Також "Коментарі" писали, що генерал розповів, яка небезпека нависла над Україною через зустріч Путіна та Трампа.