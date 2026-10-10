Трамп открыл России путь к нефтяным доходам: в ISW предупредили о рисках для Украины

Разрешение США на экспорт российского дизельного топлива может увеличить доходы Кремля и помочь ему продолжать войну против Украины. Об этом говорится в аналитическом отчёте Института изучения войны (ISW).

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

9 октября президент США Дональд Трамп объявил о договорённости с Владимиром Путиным относительно поставок российского дизеля. По словам американского лидера, дополнительные объёмы топлива должны поступить на мировые рынки, чтобы увеличить предложение и повлиять на цены.

После этого Министерство финансов США выдало временную генеральную лицензию, разрешающую соответствующие операции с российским дизельным топливом. Трамп заявил о немедленной поставке более 300 тысяч тонн, ещё 500 тысяч тонн – в ноябре 2026 года, а впоследствии – дополнительного объёма.

Однако возможности России выполнить заявленные обязательства остаются под вопросом. В 2025 году на страну приходилось около 9,5% мирового экспорта дизельного топлива. Кроме того, 8 июля 2026 года Москва временно запретила экспорт дизеля на фоне проблем в отрасли и украинских ударов по нефтеперерабатывающим предприятиям и логистике.

Аналитики ISW считают, что снятие ограничений способно обеспечить России дополнительные средства для финансирования военных расходов. При этом, согласно их оценке, Москва не предложила Вашингтону сопоставимых уступок в вопросе завершения войны.

Таким образом, решение администрации Трампа может оказаться односторонним экономическим преимуществом для Кремля. Вместо усиления давления на Россию США предоставляют ей возможность расширить продажи нефтепродуктов, тогда как перспективы прекращения боевых действий остаются неопределёнными.

Ключевой вопрос – приведёт ли энергетическая договорённость к реальным дипломатическим результатам или позволит Москве получить дополнительные ресурсы без изменения своей позиции по Украине.

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