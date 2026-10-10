Трамп відкрив Росії шлях до нафтових доходів: в ISW попередили про ризики для України

Дозвіл США на експорт російського дизельного палива може збільшити доходи Кремля та допомогти йому продовжувати війну проти України. Про це йдеться у аналітичному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

9 жовтня президент США Дональд Трамп оголосив про домовленість із Володимиром Путіним щодо постачання російського дизеля. За словами американського лідера, додаткові обсяги палива мають надійти на світові ринки, щоб збільшити пропозицію та вплинути на ціни.

Після цього Міністерство фінансів США видало тимчасову генеральну ліцензію, яка дозволяє відповідні операції з російським дизельним паливом. Трамп заявив про негайне постачання понад 300 тисяч тонн, ще 500 тисяч тонн – у листопаді 2026 року, а згодом – додаткового обсягу.

Проте, можливості Росії виконати заявлені зобов'язання залишаються під питанням. 2025 року на країну припадало близько 9,5% світового експорту дизельного палива. Крім того, 8 липня 2026 року Москва тимчасово заборонила експорт дизеля на тлі проблем у галузі та українських ударів по нафтопереробних підприємствах та логістиці.

Аналітики ISW вважають, що зняття обмежень здатне забезпечити Росії додаткові кошти на фінансування військових витрат. При цьому, за їхньою оцінкою, Москва не запропонувала Вашингтону порівняних поступок у питанні завершення війни.

Таким чином, рішення адміністрації Трампа може виявитися односторонньою економічною перевагою для Кремля. Замість посилення тиску на Росію США надають їй можливість розширити продаж нафтопродуктів, тоді як перспективи припинення бойових дій залишаються невизначеними.

Ключове питання – чи призведе енергетична домовленість до реальних дипломатичних результатів, чи дозволить Москві отримати додаткові ресурси без зміни своєї позиції щодо України.

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