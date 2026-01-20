logo

Главная Новости Мир США Трамп отменил подписание соглашения с Украиной на 800 млрд долларов: что случилось
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп отменил подписание соглашения с Украиной на 800 млрд долларов: что случилось

Трамп и Зеленский не подпишут в Давосе соглашение о послевоенном восстановлении Украины на 800 млрд долларов.

20 января 2026, 15:33
Автор:
avatar

Slava Kot

Подписание масштабного соглашения о послевоенном восстановлении Украины стоимостью 800 млрд долларов, которое планировалось на Всемирном экономическом форуме в Давосе, не состоится. Встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского было решено отменить. Об этом сообщает Axios со ссылкой на украинские и американские источники.

Трамп отменил подписание соглашения с Украиной на 800 млрд долларов: что случилось

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

По словам украинского собеседника издания, именно во время встречи в Давосе Зеленский и Трамп должны были поставить подписи под так называемым "планом экономического процветания" Украины. В то же время американский источник подчеркнул, что конкретной даты подписания соглашения никогда официально не было, а сам документ все еще нуждается в доработке. В Axios указывают, что вероятная встреча Трампа с Зеленским в Давосе остается возможной, однако прорывных решений от нее пока не ожидается.

Президент Украины объяснил свою позицию практическими причинами. Зеленский заявил, что пока остается в Киеве для координации возобновления энергетики после очередных российских атак. Он подчеркнул, что поездка в Давос возможна только при готовности всех документов и четкого результата переговоров. По его словам, любая встреча должна усиливать Украину и близить завершение войны.

"План экономического процветания" Киев представил в конце декабря прошлого года. Он предусматривает инвестиции в размере 800 млрд долларов в течение десяти лет после войны. Эта сумма примерно в четыре раза превышает довоенный ВВП Украины. Ключевой целью документа является создание условий для масштабного привлечения частного капитала и долгосрочного восстановления экономики.

Однако геополитический контекст сменил приоритеты Давосского форума. По данным Financial Times, внимание мировых лидеров перехватила ситуация вокруг Гренландии и жесткие заявления Трампа в адрес Европы. Президент Финляндии Александр Стубб предупреждал, что эта тема может "перекрыть кислород" вопроса войны России против Украины в Давосе, хотя именно экономическое соглашение он называл главным шансом для Киева на этом форуме.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский впервые озвучил позицию по отношению к США и Гренландии.

Также "Комментарии" писали, что Трамп пригрозил Макрону, отказавшемуся присоединиться к Совету мира.



Источник: https://www.axios.com/2026/01/20/trump-davos-greenland-tariff-threats
