Трамп пригрозив Макрону, який відмовився приєднатися до Ради миру

Президент США Дональд Трамп різко відреагував на заяву президента Франції Емманюеля Макрона про відмову приєднатися до Ради миру. Під час спілкування з журналістами у Маямі Трамп пригрозив запровадити 200-відсоткові мита на французьке вино та шампанське, якщо Париж не змінить позицію.

Трамп пригрозив Макрону. Фото з відкритих джерел

Дональд Трамп отримав питання щодо відмови Макрона приєднатися до Ради миру, яку планує створити адміністрація Білого дому. У відповідь президент США пригрозив Франції новими митами.

"Він це сказав? Ну, ніхто його не хоче, бо він скоро залишить посаду. Тож, знаєте, добре. Що я зроблю... я запроваджу 200-відсотковий тариф на його вина та шампанське, і Макрон приєднається до Ради миру. Але він не зобов'язаний цього робити", — сказав Трамп.

У тій самій розмові президент США знову торкнувся теми Гренландії, заявивши, що не очікує серйозного спротиву з боку Європи. За його словами, історичні аргументи щодо контролю Данії над островом не можуть вважатися визначальними.

Ідея Ради миру Дональда Трампа передбачає створення нової міжнародної структури, яка займатиметься стабілізацією кризових регіонів та їхнім відновленням після конфліктів. За даними ЗМІ, постійне членство в організації може бути платним і коштувати до одного мільярда доларів.

Раніше про отримання запрошень до Ради миру, зокрема щодо ситуації в Газі, повідомляли прем’єр-міністри Угорщини Віктор Орбан та Італії Джорджа Мелоні. Також відомо про запрошення Аргентини, Канади та кількох європейських країн. Аналогічну пропозицію отримав Володимир Путін та Олександр Лукашенко.

