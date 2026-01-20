Трамп скасував підписання угоди з Україною на 800 млрд доларів: що сталося

Підписання масштабної угоди про повоєнне відновлення України вартістю 800 млрд доларів, яке планувалося на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, не відбудеться. Зустріч президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського було вирішено скасувати. Про це повідомляє Axios з посиланням на українські та американські джерела.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

За словами українського співрозмовника видання, саме під час зустрічі в Давосі Зеленський та Трамп мали поставити підписи під так званим "планом економічного процвітання" України. Водночас американське джерело наголосило, що конкретної дати підписання угоди ніколи офіційно не було, а сам документ усе ще потребує доопрацювання. В Axios вказують, що ймовірна зустріч Трампа із Зеленським у Давосі залишається можливою, однак проривних рішень від неї наразі не очікують.

Президент України пояснив свою позицію практичними причинами. Зеленський заявив, що поки залишається в Києві для координації відновлення енергетики після чергових російських атак. Він підкреслив, що поїздка до Давоса можлива лише за умови готовності всіх документів і чіткого результату переговорів. За його словами, будь-яка зустріч має посилювати Україну і наближати завершення війни.

"План економічного процвітання" Київ представив наприкінці грудня минулого року. Він передбачає інвестиції обсягом 800 млрд доларів упродовж десяти років після війни. Ця сума приблизно вчетверо перевищує довоєнний ВВП України. Ключова мета документа полягає у створені умов для масштабного залучення приватного капіталу та довгострокового відновлення економіки.

Однак геополітичний контекст змінив пріоритети Давоського форуму. За даними Financial Times, увагу світових лідерів перехопила ситуація навколо Гренландії та жорсткі заяви Трампа на адресу Європи. Президент Фінляндії Александер Стубб попереджав, що ця тема може "перекрити кисень" питанню війни Росії проти України у Давосі, хоча саме економічну угоду він називав головним шансом для Києва на цьому форумі.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський вперше озвучив позицію щодо США та Гренландії.

Також "Коментарі" писали, що Трамп пригрозив Макрону, який відмовився приєднатися до Ради миру.