Трамп отменил ряд интервью и публичных выступлений: Гаррис рассказала, что могло произойти

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Действующая вице-президент, кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Гаррис выразила сомнения в пригодности своего оппонента Дональда Трампа к работе в Белом доме. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление она сделала на митинге в Мичигане, пишет издание Axios.
Камала Гаррис. Фото: из открытых источников
Причиной для сомнений стала отмена ряда предвыборных мероприятий Дональда Трампа.
В материале Axios говорится, что Дональд Трамп отменил ряд интервью и публичных выступлений за последние недели. В частности, было отменено его появление на мероприятии Национальной стрелковой ассоциации на следующей неделе. Кроме того, на днях республиканец отказался от двух интервью и прервал выступление в Пенсильвании и простоял на сцене под музыку более 30 минут.
Журналисты отметили, что возраст и разум Трампа оказались под пристальным вниманием. И особенно после того, как 81-летний президент США Джо Байден выбыл из предвыборной гонки в июле. Если 78-летний Трамп будет избран президентом США, он превзойдет рекорд Байдена как старейший глава государства, который вступил в должность.
Читайте также на портале "Комментарии" — Дональд Трамп снова обвинил Владимира Зеленского в начале войны в Украине.
Также издание "Комментарии" сообщало – Дональд Трамп отреагировал на информацию о своих разговорах с Владимиром Путиным.
Новости