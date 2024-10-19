Трамп отменил ряд интервью и публичных выступлений: Гаррис рассказала, что могло произойти

Действующая вице-президент, кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Гаррис выразила сомнения в пригодности своего оппонента Дональда Трампа к работе в Белом доме. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление она сделала на митинге в Мичигане, пишет издание Axios.

Камала Гаррис. Фото: из открытых источников

Причиной для сомнений стала отмена ряда предвыборных мероприятий Дональда Трампа.

"Я слышала сообщения о том, что по крайней мере его команда утверждает, что он страдает от истощения. Быть президентом США, вероятно, одна из самых сложных работ в мире. И поэтому нам надо спросить, не устал ли он от предвыборной кампании, пригоден ли он для этой работы?" – заявила Гаррис.

В материале Axios говорится, что Дональд Трамп отменил ряд интервью и публичных выступлений за последние недели. В частности, было отменено его появление на мероприятии Национальной стрелковой ассоциации на следующей неделе. Кроме того, на днях республиканец отказался от двух интервью и прервал выступление в Пенсильвании и простоял на сцене под музыку более 30 минут.

Журналисты отметили, что возраст и разум Трампа оказались под пристальным вниманием. И особенно после того, как 81-летний президент США Джо Байден выбыл из предвыборной гонки в июле. Если 78-летний Трамп будет избран президентом США, он превзойдет рекорд Байдена как старейший глава государства, который вступил в должность.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дональд Трамп снова обвинил Владимира Зеленского в начале войны в Украине.

Также издание "Комментарии" сообщало – Дональд Трамп отреагировал на информацию о своих разговорах с Владимиром Путиным.



