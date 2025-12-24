Трамп відправив авіацію в район Венесуели: що відбувається

Сполучені Штати протягом цього тижня перекинули до регіону Карибського басейну значну кількість військової авіації, зокрема літаки з підрозділами спеціального призначення та транспортні борти з обладнанням, повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела.

Американська авіація. Фото: з відкритих джерел

За інформацією американських посадовців і згідно з даними відкритих систем відстеження польотів, у понеділок з авіабази Кеннон у штаті Нью-Мексико до Карибського регіону було направлено щонайменше 10 конвертопланів CV-22 Osprey. Ці літаки з поворотними гвинтами перебувають на озброєнні Сил спеціальних операцій США та використовуються для швидкого перекидання особового складу.

Крім того, до Пуерто-Ріко прибули важкі транспортні літаки C-17, які вилетіли з американських військових баз Форт-Стюарт і Форт-Кемпбелл. За словами одного з представників США, борти доставили військовослужбовців та спеціальне обладнання, однак конкретний склад підрозділів і характер вантажу не розголошуються.

Відомо, що на авіабазі Кеннон дислокується 27-й полк спеціальних операцій, а Форт-Кемпбелл є місцем базування 160-го авіаційного полку спеціальних операцій — одного з найбільш елітних підрозділів американського спецназу, а також 101-ї повітряно-десантної дивізії.

Ці формування спеціалізуються на виконанні завдань підвищеного ризику, зокрема на операціях із прихованого введення та евакуації персоналу, а також на наданні безпосередньої повітряної та бойової підтримки під час складних місій. Причини та цілі такого масштабного перекидання сил офіційно не коментуються.

Як повідомляв портал "Коментарі", президент США Дональд Трамп заявив про запуск масштабної ініціативи з оновлення американських Військово-морських сил, оголосивши про створення нового типу бойових кораблів, які хоче назвати на свою честь — Trump Class.