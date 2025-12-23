Трамп заявив про створення нових кораблів для ВМС США: назвав на свою честь

Президент США Дональд Трамп заявив про запуск масштабної ініціативи з оновлення американських Військово-морських сил, оголосивши про створення нового типу бойових кораблів, які хоче назвати на свою честь — Trump Class.

Президент США Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За задумом глави Білого дому, саме ці судна мають стати ядром так званого "золотого флоту" ВМС США та поступово витіснити нинішні кораблі, які він вважає морально й технічно застарілими, зокрема есмінці класу Arleigh Burke. Про це повідомляє The New York Times.

Як зазначають у ВМС США, перспективні кораблі Trump Class матимуть водотоннажність понад 35 тисяч тонн — більш ніж удвічі більшу, ніж у найбільших бойових кораблів, які нині перебувають на озброєнні флоту. Очікується, що нові платформи зможуть нести гіперзвукові ракети, крилаті ракети з ядерними боєголовками, а також значно розширений боєкомплект. Крім того, Трамп заявив, що кораблі будуть оснащені системами штучного інтелекту.

Президент США підкреслив, що реалізація цього проєкту має одразу кілька цілей: збереження військової переваги Сполучених Штатів, стимулювання національної суднобудівної галузі та посилення стримування потенційних противників, передусім Китаю. Трамп також заявив, що особисто долучався до концепції нових кораблів і різко розкритикував нинішній стан флоту, назвавши значну частину суден "зношеними та застарілими".

Втім, ініціатива викликала неоднозначну реакцію у військових експертів. Аналітики та колишні адмірали висловлюють сумніви щодо доцільності створення надвеликих бойових кораблів у сучасних умовах. На їхню думку, такі платформи можуть бути надто вразливими у разі масштабного конфлікту, зокрема з Китаєм, і не відповідають нинішнім морським загрозам. Натомість вони наполягають на необхідності розвитку розосередженого флоту з менших, частково або повністю безпілотних суден, а не фактичного повернення до концепції "лінкорів".

Дональд Трамп, зі свого боку, заявив, що будівництво перших двох кораблів Trump Class може бути завершене вже протягом найближчих двох з половиною років. Загалом він допускає можливість створення до 20 таких суден. Уже наступного тижня президент планує провести зустріч із представниками оборонно-промислового комплексу, попередивши, що компанії, які затягуватимуть виконання контрактів, можуть зіткнутися з жорсткими санкціями.

