Slava Kot
Намерения президента США Дональда Трампа сократить американский военный контингент в Германии вызвали беспокойство среди части политиков в Вашингтоне. Американские чиновники считают, что это может оказаться неправильным сигналом для российского диктатора Владимира Путина.
Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Дональд Трамп заявил, что США планируют "значительно сократить численность войск" в Европе. Сначала сообщалось о сокращении минимум на 5 тысяч военнослужащих, однако затем Трамп заявил о намерениях вывести больше американских солдат.
Критики такого шага считают, что он может ослабить архитектуру безопасности в Европе и повлиять на сдерживание России. В частности, сенатор Роджер Викер и конгрессмен Майк Роджерс, возглавляющие комитеты по вооруженным силам, заявили, что преждевременное сокращение военного присутствия США рискует "взорвать сдерживающий эффект" для России.
По их словам, подобное решение может быть воспринято Москвой как сигнал о понижении решимости Запада. Политики отмечают, что именно американское военное присутствие в Европе является ключевым фактором стабильности и гарантией безопасности союзников по НАТО.
В Конгрессе призывают не просто сохранить численность контингента, а наоборот, пересмотреть его размещение, усилив восточный фланг Альянса. Аргументом также является то, что европейские партнеры в последние годы увеличили финансирование оборонных инициатив, что позволяет снизить нагрузку на американский бюджет.