Намерения президента США Дональда Трампа сократить американский военный контингент в Германии вызвали беспокойство среди части политиков в Вашингтоне. Американские чиновники считают, что это может оказаться неправильным сигналом для российского диктатора Владимира Путина.

Владимир Путин и Дональд Трамп.

Дональд Трамп заявил, что США планируют "значительно сократить численность войск" в Европе. Сначала сообщалось о сокращении минимум на 5 тысяч военнослужащих, однако затем Трамп заявил о намерениях вывести больше американских солдат.

Критики такого шага считают, что он может ослабить архитектуру безопасности в Европе и повлиять на сдерживание России. В частности, сенатор Роджер Викер и конгрессмен Майк Роджерс, возглавляющие комитеты по вооруженным силам, заявили, что преждевременное сокращение военного присутствия США рискует "взорвать сдерживающий эффект" для России.

"Предварительное сокращение присутствия США в Европе до того, как эти возможности будут полностью реализованы, рискует подорвать сдерживающий эффект и послать неправильный сигнал Владимиру Путину", — говорится в заявлении.

По их словам, подобное решение может быть воспринято Москвой как сигнал о понижении решимости Запада. Политики отмечают, что именно американское военное присутствие в Европе является ключевым фактором стабильности и гарантией безопасности союзников по НАТО.

В Конгрессе призывают не просто сохранить численность контингента, а наоборот, пересмотреть его размещение, усилив восточный фланг Альянса. Аргументом также является то, что европейские партнеры в последние годы увеличили финансирование оборонных инициатив, что позволяет снизить нагрузку на американский бюджет.

