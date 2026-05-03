Трамп пригрозив Європі: що сказав про американські війська

Президент США Дональд Трамп заявив про намір суттєво скоротити американську військову присутність у Європі. Масштаби можуть перевищити раніше озвучені плани. Йдеться не лише про виведення близько 5 тисяч військових, про яке повідомляв Пентагон, а про значно більші скорочення.

За словами Трампа, США скоротить кількість військовослужбовців на більшу кількість, ніж передбачалося раніше.

"Ми збираємося значно скоротити чисельність військ, і ми виведемо набагато більше, ніж 5 000", – заявив американський лідер.

Заява прозвучала на тлі перегляду військової стратегії Вашингтона у Європі, який триває останні місяці. Ключовим пунктом американської присутності на континенті залишається база Рамштайн. Це один із головних центрів військової логістики США та важливий елемент інфраструктури НАТО. Саме тут координуються операції та підтримка союзників, зокрема й України.

У Вашингтоні пояснюють можливі зміни "переглядом розстановки сил" та необхідністю адаптації до нових безпекових викликів. Водночас Трамп не виключив, що аналогічні рішення можуть торкнутися і інших країн, зокрема Іспанії та Італії.

У НАТО відреагували на заяви Трампа та заявили, що Альянс зберігає здатність до оборони та стримування, а також поступово рухається до посилення європейського компоненту безпеки.

