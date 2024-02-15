Трамп отреагировал, что Путин высказался за победу Байдена

Бывший президент США Дональд Трамп назвал "комплиментом" заявление российского диктатора Владимира Путина о том, что для России якобы лучше, чтобы на выборах в Америке победил Джо Байден. Как передает портал "Комментарии", свое заявление Дональд Трамп сделал на митинге в Южной Каролине, сообщает "Newsweek".

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото из открытых источников

"Президент России Путин только что сделал мне большой комплимент. Он только что сказал, что предпочел бы видеть президентом Джо Байдена, а не Трампа. Вот это комплимент. Многие люди сказали: "О, Боже, это очень плохо". Нет, нет, это хорошо", – заявил Дональд Трамп.

По словам бывшего президента США и основного претендента от Республиканской партии на эту должность, неудивительно, что Владимира Путин хотел бы видеть Байдена в Белом доме.

Дональд Трамп напомнил, что во времена своего президентства он ввел санкции против российского газопровода "Северный поток-2", но администрация Джо Байдена отменила эти санкции в мае 2021 года.

Отметим, в интервью Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании Владимир Путин заявил, что на посту президента США для Москвы более предпочтителен Джо Байден, а не Дональд Трамп. Интересно, что на этот вопрос Путин ответил практически без раздумий. Он заявил, что для РФ лучше было бы, если бы президентом США остался Байден. Его Путин назвал более опытным человеком, а также отметил, что он очень прогнозируемый, а еще политик старой формации.

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