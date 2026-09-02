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Трамп отреагировал на "бусификацию" в Украине: что заявил президент США

Дональд Трамп заявил, что слышал о видео с силовым задержанием мужчин в Украине и предложил показать ему соответствующие материалы.

2 сентября 2026, 22:20
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Slava Kot

Президент США Дональд Трамп заявил, что слышал о видео с силовым задержанием мужчин в Украине. Во время общения с журналистами он согласился пересмотреть такие материалы и допустил их возможное обнародование.

Трамп отреагировал на "бусификацию" в Украине: что заявил президент США

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Во время брифинга журналист обратился к Трампу по поводу "бусификации" в Украине, в том числе видео насильственных задержаний мужчин на улицах. Он поинтересовался, видел ли американский президент такие записи.

"О Украине: людей похищают прямо на улицах. Вы видели эти видео? Если нет, я могу послать их вашим сотрудникам?", — спросил журналист.

В ответ Трамп заявил, что слышал о таких случаях в Украине.

"Покажите их, и я обнародую их. Я знаю об этих видео. Я многое об этом слышал", — ответил президент США.

Термином "бусификация" описывают случаи принудительного доставки военнообязанных мужчин в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), в частности с применением силы. Срок получил широкое распространение в Украине в 2024 году на фоне усиления мобилизационных мероприятий. В соцсетях регулярно появлялись видео конфликты между представителями ТЦК, полицией и гражданами. Украинский омбудсмен и общественные организации сообщали о многочисленных жалобах на действия представителей ТЦК и отмечали необходимость соблюдения прав человека во время мобилизационных мероприятий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп сделал новое заявление о войне в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Безугла отреагировала на решение Драпатого уволить генерала Грузевича, который, по ее словам, был "идеологом бусификации".



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