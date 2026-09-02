Трамп зробив нову заяву про війну в Україні: до чого закликав

Президент США Дональд Трамп знову закликав Україну та Росію припинити війну. Американський лідер заявив, що Вашингтон прагне вибудувати хороші відносини як із Києвом, так і з Москвою.

Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Під час спілкування з журналістами Трамп прокоментував ситуацію навколо війни в Україні та наголосив, що бойові дії необхідно завершити. Він назвав війну "дурною" та закликав сторони припинити конфлікт.

"Україні та Росії варто припинити цю дурну війну. Вони повинні припинити цю дурну війну", — заявив Трамп.

Президент США також окремо висловився про майбутні відносини Вашингтона з Україною та Росією. За його словами, Сполучені Штати хотіли б мати добрі контакти з обома країнами, а також з іншими державами.

"Ми хочемо мати хороші відносини з Росією, Україною — з усіма. Це було б чудово для бізнесу", — сказав американський президент.

Трамп пов’язав можливе покращення відносин також з економічними перспективами. Американський лідер зауважив масштаб російської території та її природні ресурси, назвавши землі країни дуже цінними.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що глава ЦРУ приїжджав до РФ з пропозицією від США щодо закінчення війни. Після цього у Кремлі назвали умову для зустрічі Путіна, Зеленського та Трампа.

Також "Коментарі" писали, що Путін істерично відреагував на слова Зеленського про закриття неба над РФ. Після цього російський диктатор пригрозив відповіддю Україні. Напередодні у вечірньому зверненні Володимир Зеленський попередив міжнародні авіакомпанії про небезпеку польотів над територією Росії.



