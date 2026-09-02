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Трамп відреагував на "бусифікацію" в Україні: що заявив президент США

Дональд Трамп заявив, що чув про відео із силовим затриманням чоловіків в Україні, та запропонував показати йому відповідні матеріали.

2 вересня 2026, 22:20
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Slava Kot

Президент США Дональд Трамп заявив, що чув про відео з силовим затриманням чоловіків в Україні. Під час спілкування з журналістами він погодився переглянути такі матеріали та допустив їх можливе оприлюднення оприлюднення.

Трамп відреагував на "бусифікацію" в Україні: що заявив президент США

Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Під час брифінгу журналіст звернувся до Трампа щодо "бусифікації" в Україні, зокрема відео насильницьких затримань чоловіків на вулицях. Він поцікавився, чи бачив американський президент такі записи.

"Щодо України: людей викрадають прямо на вулицях. Ви бачили ці відео? Якщо ні, я можу надіслати їх вашим співробітникам?", — запитав журналіст.

У відповідь Трамп заявив, що чув про такі випадки в Україні.

"Покажіть їх, і я оприлюдню їх. Я знаю про ці відео. Я багато про це чув", — відповів президент США.

Терміном "бусифікація" описують випадки примусового доставлення військовозобов’язаних чоловіків до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), зокрема із застосуванням сили. Термін набув широкого поширення в Україні у 2024 році на тлі посилення мобілізаційних заходів. У соцмережах регулярно з’являлися відео конфліктів між представниками ТЦК, поліцією та громадянами. Український омбудсмен та громадські організації повідомляли про численні скарги на дії представників ТЦК і наголошували на необхідності дотримання прав людини під час мобілізаційних заходів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп зробив нову заяву про війну в Україні.

Також "Коментарі" писали, що Безугла відреагувала на рішення Драпатого звільнити генерала Грузевича, який, за її словами, був "ідеологом бусифікації".



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