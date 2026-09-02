Трамп відреагував на "бусифікацію" в Україні: що заявив президент США

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Slava Kot
Президент США Дональд Трамп заявив, що чув про відео з силовим затриманням чоловіків в Україні. Під час спілкування з журналістами він погодився переглянути такі матеріали та допустив їх можливе оприлюднення оприлюднення.
Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел
Під час брифінгу журналіст звернувся до Трампа щодо "бусифікації" в Україні, зокрема відео насильницьких затримань чоловіків на вулицях. Він поцікавився, чи бачив американський президент такі записи.
У відповідь Трамп заявив, що чув про такі випадки в Україні.
Терміном "бусифікація" описують випадки примусового доставлення військовозобов’язаних чоловіків до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), зокрема із застосуванням сили. Термін набув широкого поширення в Україні у 2024 році на тлі посилення мобілізаційних заходів. У соцмережах регулярно з’являлися відео конфліктів між представниками ТЦК, поліцією та громадянами. Український омбудсмен та громадські організації повідомляли про численні скарги на дії представників ТЦК і наголошували на необхідності дотримання прав людини під час мобілізаційних заходів.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп зробив нову заяву про війну в Україні.
Також "Коментарі" писали, що Безугла відреагувала на рішення Драпатого звільнити генерала Грузевича, який, за її словами, був "ідеологом бусифікації".