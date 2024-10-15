Трамп сделал новое признание о Путине и вторжении РФ в Украину

Российский диктатор Владимир Путин давно вынашивал планы о вторжении в Украину. Это могло бы произойти и раньше, но тогда диктатор отказался от этой идеи, якобы из-за позиции экс-президента США Дональда Трампа. Как передает портал "Комментарии", об этом рассказал сам бывший глава Белого дома и кандидат-республиканец в президенты США Дональд Трамп, сообщает The Telegraph.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Выступая на мероприятии в мэрии города Оукс, на востоке Пенсильвании, бывший президент подтвердил свои отношения с Путиным и заявил, что вторжение в Украину никогда бы не произошло при нем.

"Я прекрасно лажу с Путиным", — сказал Трамп своим сторонникам, многие из которых были в кепках с лозунгом "Сделаем Америку снова великой".

Комментируя решение Путина о вторжении, он сказал, что тогда его предупреждение подействовало на хозяина Кремля.

Трамп сказал, что у него также были хорошие отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским, и заявил, что он положит конец войне в Восточной Европе еще до того, как его изберут президентом.

"Байден ничего не сделал для этого — он даже не разговаривал с Путиным больше года, — сказал он. — Это война, которая должна закончиться, и я собираюсь положить конец этой войне... Я собираюсь попытаться положить конец этой войне как избранный президент".

По словам политика, он преследует всего лишь одну цель – добиться, чтобы массовые гибели людей прекратились.

Заявления Трампа прозвучали после того, как отрывки из готовящейся к выходу книги журналиста Боба Вудворда "Война" показали, что Трамп провел несколько бесед с Путиным после ухода с поста президента. Один из таких контактов мог состояться в начале 2024 года, когда Трамп отдал приказ своему помощнику покинуть его офис в резиденции Мар-а-Лаго, чтобы провести телефонный разговор с Путиным. В книге не раскрывается, что обсуждали Трамп и Путин

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