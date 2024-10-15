Трамп сделал новое признание о Путине и вторжении РФ в Украину

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Кравцев Сергей
Российский диктатор Владимир Путин давно вынашивал планы о вторжении в Украину. Это могло бы произойти и раньше, но тогда диктатор отказался от этой идеи, якобы из-за позиции экс-президента США Дональда Трампа. Как передает портал "Комментарии", об этом рассказал сам бывший глава Белого дома и кандидат-республиканец в президенты США Дональд Трамп, сообщает The Telegraph.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Выступая на мероприятии в мэрии города Оукс, на востоке Пенсильвании, бывший президент подтвердил свои отношения с Путиным и заявил, что вторжение в Украину никогда бы не произошло при нем.
Комментируя решение Путина о вторжении, он сказал, что тогда его предупреждение подействовало на хозяина Кремля.
Трамп сказал, что у него также были хорошие отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским, и заявил, что он положит конец войне в Восточной Европе еще до того, как его изберут президентом.
По словам политика, он преследует всего лишь одну цель – добиться, чтобы массовые гибели людей прекратились.
Заявления Трампа прозвучали после того, как отрывки из готовящейся к выходу книги журналиста Боба Вудворда "Война" показали, что Трамп провел несколько бесед с Путиным после ухода с поста президента. Один из таких контактов мог состояться в начале 2024 года, когда Трамп отдал приказ своему помощнику покинуть его офис в резиденции Мар-а-Лаго, чтобы провести телефонный разговор с Путиным. В книге не раскрывается, что обсуждали Трамп и Путин
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