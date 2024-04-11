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Трамп отреагировал на приглашение Зеленского посетить Украину: не приедет, но назвал причину

Дональд Трамп считает нецелесообразным визит в Украину "прямо сейчас"

сегодня, 08:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп считает, что посещать Украину сейчас ему было бы нецелесообразно, пока продолжается предвыборная гонка. Ранее украинский президент Владимир Зеленский приглашал его совершить такой визит. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Трамп отреагировал на приглашение Зеленского посетить Украину: не приедет, но назвал причину

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Крайнее приглашение от Зеленского звучало в опубликованном во вторник, 10 апреля, интервью изданию Axel Springer. Глава украинского государства попросил Трампа посетить страну, в частности, чтобы выслушать идеи экс-президента США относительно прекращения войны России против Украины.

Уже в среду представители избирательного штаба Дональда Трампа заявили, что официальных контактов Зеленского с бывшим президентом Штатов не было.

"От Зеленского не было никакой связи, и Трамп публично заявил, что ему было бы нецелесообразно ехать в Украину прямо сейчас, поскольку он не главнокомандующий", — говорится в электронном письме от штаба.

Следует заметить, что поездки кандидатов в президенты США за границу являются довольно частой практикой. Такие визиты осуществляются, в частности, с целью улучшить свою внешнюю политику.

Так, например, бывшие кандидаты "республиканцы" Майк Пенс и Крис Кристи посещали Украину во время кампании за выдвижение от Республиканской партии. Также отметим, что Трамп во время своей первой президентской кампании в 2016 году посетил Мексику и встретился с ее тогдашним президентом Энрике Пенья Ньето.

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Источник: https://www.reuters.com/world/us/trump-thinks-its-not-appropriate-visit-ukraine-presidential-candidate-2024-04-10/
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