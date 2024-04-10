Главный вопрос вокруг выделения США помощи Украине: действительно ли дело только в Трампе

В США продолжаются игры вокруг выделения помощи Украине. Виновным называют спикера Палаты представителей Майка Джонсона, который блокирует принятие соответствующего законопроекта. Впрочем, истинным виновником является экс-глава Белого дома, вероятный кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. И очередная попытка переубедить его (на этот раз со стороны министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона), похоже, не увенчалась успехом. Как события вокруг законопроекта о внешней помощи могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Помощь Украине. Фото: из открытых источников

Торможение помощи союзникам привело не только к большей активизации оппонентов США

Эксперт-международник, сооснователь аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе уверен, что в конечном итоге законопроект о предоставлении внешней помощи со стороны США будет принят.

"Там ведь дело не только в Украине. В проекте закона заложены средства и на таких стратегических партнеров США как Израиль, Тайвань, – отмечает эксперт. – И было бы странно, если бы США так резко прекратили свои партнерские обязательства. На кону также лидерство Штатов как таковое".

Ведь торможение помощи союзникам привело не только к большей активизации оппонентов США, но и – партнеров, акцентирует Антон Кучухидзе. Той же Европы. Чехия нашла миллион снарядов для Украины, Эстония готова найти столько же. И так далее.

"Европейцы начали больше вкладываться в свою безопасность. Важнейшей частью которой является и Украина. И это хорошо. Но общее ослабление позиций США на мировой арене ничего хорошего демократическому миру не сулит, – подчеркивает эксперт. – Уверен, что американский политикум это понимает. И сделает определенные выводы".

Учитывая вышесказанное, законопроект, в котором "зашита" и поддержка Украины, точно будет принят, прогнозирует собеседник портала "Комментарии". Вопрос лишь – когда и в каком виде.

Не секрет, что президент Зеленский приглашал Трампа в Украину, когда тот заявил, что якобы имеет некий мирный план. Но Трамп не отозвался. Хорошо, что главе британского МИД Кэмерону удалось на днях встретиться с ним. Уверен, он донес правильные меседжи. Но в целом подобная изоляция бывшего хозяина Белого дома, мечтающего туда вернуться, — не лучшее решение". "Причиной торможения, безусловно, стал избирательный процесс. У республиканцев фундаментальная ставка была сделана на ужесточение миграционной политики, укрепление своих границ. Потому эти вопросы увязывали с помощью зарубежным партнерам. Так что дело тут не только в Трампе, а в избирательном процессе как таковом, – поясняет Антон Кучухидзе. – Что касается команды Трампа, она зря его ограничивает от коммуникаций с внешними игроками. Устраивают крайне редкие встречи, причем, нередко с такими маргинальными политиками как венгерский премьер Орбан

Трамп пытается показать, что Байден – слабый президент

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко рассуждает так:

"Помощь от США будет, но в Украине она окажется, скорее всего, лишь во второй половине текущего года. А в задержке нет какого-то саботажа. Скорее – политический пиар. Трамп хочет вновь стать президентом США. И ему очень важно создать максимальные проблемы Байдену. Во всём. Включая внешнюю политику. Показать, что Байден — слабый президент. Это абсолютно нормальная предвыборная технология".

Украина, к сожалению, стала тут жертвой этих внутриполитических разборок в США, констатирует эксперт.

Он обращает внимание, что официально ни Трамп, ни тот же Джонсон не против помощи Украине. Но им важно максимально выжать из "украинского кейса" в ракурсе ослабления Байдена.

"Как следствие — и Джонсон, и стоящий за ним Трамп будут максимально тормозить выделение помощи Украине, но не потому что против нас, а потому что — против Байдена. Выставляя и его, и его Администрацию откровенными слабаками. А того же Трампа, не имеющего сейчас никаких полномочий, но проводящего такую игру — сильным политическим лидером. Который, вернувшись в Белый дом, всё быстро "порешает". Поддержку в любом случае выделят, но с запозданием. И под таким соусом, что это в итоге окажется скорее заслугой республиканцев (читай — Трампа), нежели демократов (читай — Байдена). Но проблем с выделением помощи Украине с каждым разом будет всё больше", – предупреждает Александр Охрименко.

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