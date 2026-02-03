logo

Главная Новости Мир США Трамп отреагировал на рекордно низкие рейтинги: показывающие результаты опросов в США
НОВОСТИ

Трамп отреагировал на рекордно низкие рейтинги: показывающие результаты опросов в США

Трамп заявил о "высших рейтингах", однако анализ The Economist фиксирует самые плохие показатели президента США.

3 февраля 2026, 12:40
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент США Дональд Трамп заявил, что людям нравится, как он руководит страной, и он имеет самые высокие показатели в опросах за все время. Однако реальные результаты опросов говорят о другой ситуации для американского лидера.

Трамп отреагировал на рекордно низкие рейтинги: показывающие результаты опросов в США

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Дональд Трамп в собственной соцсети Truth Social попытался заверить, что у него высокие рейтинги. Однако никаких ссылок на конкретные опросы или цифры президент США не привел.

"Самые высокие показатели в опросах, которые я когда-либо получал. Очевидно, людям нравится сильная и могучая страна с лучшей экономикой в истории!", — пишет Трамп.

Анализ The Economist показывает реальные показатели отношения к президенту США. Чистый рейтинг одобрения Трампа в настоящее время составляет -18%. Деятельность президента одобряют 38% респондентов, 56% не одобряют, еще 5% не определились. Это самый плохой показатель с начала его второго срока и небольшое ухудшение по сравнению с предыдущей неделей. На старте второго срока чистый рейтинг одобрения Трампа был положительным и составлял 2%.

Трамп отреагировал на рекордно низкие рейтинги: показывающие результаты опросов в США - фото 2

Рейтинг Трампа. Фото: The Economist

Доля американцев, считающих, что страна движется в правильном направлении, уменьшилась с 37% до 31%, тогда как видящих "неправильный курс" увеличилось с 50% до 60%.

Особенно критично американские избиратели оценивают выполнение ключевых предвыборных обещаний Трампа. Рейтинг действий президента по инфляции и ценам за год обвалился с 6% до -27%. Хотя уровень нелегальной иммиграции действительно сократился, одобрение политики Трампа в этой сфере также пошло вниз с 11% в феврале до -7% сегодня.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп взбесился после вручения премии "Грэмми". Над президентом США жестко шутили.

Также "Комментарии" писали, что произошло бы в США в случае смерти Трампа.



