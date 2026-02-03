logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.97

EUR/UAH

50.91

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Трамп відреагував на рекордно низькі рейтинги: що показують результати опитувань у США
commentss НОВИНИ Всі новини

Трамп відреагував на рекордно низькі рейтинги: що показують результати опитувань у США

Трамп заявив про "найвищі рейтинги", однак аналіз The Economist фіксує найгірші показники президента США.

3 лютого 2026, 12:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент США Дональд Трамп заявив, що людям подобається як він керує країною і він має найвищі показники в опитуваннях за увесь час. Однак реальні результати опитувань свідчать про іншу ситуацію для американського лідера.

Трамп відреагував на рекордно низькі рейтинги: що показують результати опитувань у США

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Дональд Трамп у власній соцмережі Truth Social спробував запевнити, що має високі рейтинги. Однак жодних посилань на конкретні опитування або цифр президент США не навів.

"Найвищі показники в опитуваннях, які я коли-небудь отримував. Очевидно, людям подобається сильна та могутня країна з найкращою економікою в історії!", — пише Трамп.

Аналіз The Economist показує реальні показники ставлення до президента США. Чистий рейтинг схвалення Трампа нині становить -18%. Діяльність президента схвалюють 38% респондентів, 56% не схвалюють, ще 5% не визначилися. Це найгірший показник з початку його другого терміну і невелике погіршення порівняно з попереднім тижнем. На старті другого терміну чистий рейтинг схвалення Трампа був позитивним та становив 2%.

Трамп відреагував на рекордно низькі рейтинги: що показують результати опитувань у США - фото 2

Рейтинг Трампа. Фото: The Economist

Частка американців, які вважають, що країна рухається у правильному напрямку, зменшилася з 37% до 31%, тоді як тих, хто бачить "неправильний курс", побільшало з 50% до 60%.

Особливо критично американські виборці оцінюють виконання ключових передвиборчих обіцянок Трампа. Рейтинг дій президента щодо інфляції та цін за рік обвалився з +6% до -27%. І хоча рівень нелегальної імміграції справді скоротився, схвалення політики Трампа в цій сфері також пішло вниз з +11% у лютому до -7% сьогодні.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп збісився після вручення премії "Греммі". Над президентом США жорстко жартували.

Також "Коментарі" писали, що сталося б у США у разі смерті Трампа.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини