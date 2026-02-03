Трамп відреагував на рекордно низькі рейтинги: що показують результати опитувань у США

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Президент США Дональд Трамп заявив, що людям подобається як він керує країною і він має найвищі показники в опитуваннях за увесь час. Однак реальні результати опитувань свідчать про іншу ситуацію для американського лідера.
Дональд Трамп. Фото: Reuters
Дональд Трамп у власній соцмережі Truth Social спробував запевнити, що має високі рейтинги. Однак жодних посилань на конкретні опитування або цифр президент США не навів.
Аналіз The Economist показує реальні показники ставлення до президента США. Чистий рейтинг схвалення Трампа нині становить -18%. Діяльність президента схвалюють 38% респондентів, 56% не схвалюють, ще 5% не визначилися. Це найгірший показник з початку його другого терміну і невелике погіршення порівняно з попереднім тижнем. На старті другого терміну чистий рейтинг схвалення Трампа був позитивним та становив 2%.
Рейтинг Трампа. Фото: The Economist
Частка американців, які вважають, що країна рухається у правильному напрямку, зменшилася з 37% до 31%, тоді як тих, хто бачить "неправильний курс", побільшало з 50% до 60%.
Особливо критично американські виборці оцінюють виконання ключових передвиборчих обіцянок Трампа. Рейтинг дій президента щодо інфляції та цін за рік обвалився з +6% до -27%. І хоча рівень нелегальної імміграції справді скоротився, схвалення політики Трампа в цій сфері також пішло вниз з +11% у лютому до -7% сьогодні.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп збісився після вручення премії "Греммі". Над президентом США жорстко жартували.
Також "Коментарі" писали, що сталося б у США у разі смерті Трампа.