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Трамп отреагировал на войну в Израиле – назвал боевиков "Хезболлы" очень умными

Бывший президент США сказал, что израильский премьер подвел США в 2020 году

сегодня, 15:45
Автор:
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Кравцев Сергей
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Экс-президент США Дональд Трамп гневно высказался в адрес премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и в то же время фактически похвалил террористов "Хезболлы", назвав их очень умными. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Washington Post".

Трамп отреагировал на войну в Израиле – назвал боевиков "Хезболлы" очень умными

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, в интервью "Fox News" экс-глава Белого дома выдал, что глава израильского правительства Нетаньяху "очень сильно пострадал" из-за произошедшего: "Он не был готов. Он не был готов, и Израиль не был готов".


Кроме того, во время выступления во Флориде представитель Республиканской партии похвалил разведку "Хезболлы". 

"Вы знаете, "Хезболла" очень умна. Они все очень умные", — сказал Трамп. После этого пресс-секретарь бывшего президента объяснил, что тот критиковал неназванных американских чиновников за то, что они "подсказали "Хезболле" идею нападения с севера".

"Президент Трамп явно указал на некомпетентность Байдена и его администрации, сообщив террористам район, который может быть атакован. Умный — не значит хороший", — сказал Чунг.

Сам Трамп признал, что его высказывание о "Хезболле" может быть спорным. "А что я скажу? Но "Хезболла" очень умна. Они умные и, конечно, злобные".

Также во время выступления перед сторонниками Трамп рассказал о "неудачном опыте общения с Израилем" во время операции по убийству иранского генерала Касема Солеймани. По его словам, израильская разведка помогла США установить его местонахождение и спланировать удар беспилотника, но накануне операции отказалась в ней участвовать.

"Я никогда не забуду, что Биби Нетаньяху подвел нас. Это было очень ужасно. Мы были разочарованы этим. Очень разочарованы. Но мы сделали эту работу сами. Это была абсолютно точная, великолепная, прекрасная работа. А потом Биби попытался приписать себе эту заслугу. Это меня не слишком обрадовало. Но ничего страшного", — добавил он.

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Источник: https://www.washingtonpost.com/politics/2023/10/12/trump-israel-netanyahu-comments/
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