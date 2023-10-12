Трамп отреагировал на войну в Израиле – назвал боевиков "Хезболлы" очень умными

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Кравцев Сергей
Экс-президент США Дональд Трамп гневно высказался в адрес премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и в то же время фактически похвалил террористов "Хезболлы", назвав их очень умными. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Washington Post".
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Издание отмечает, в интервью "Fox News" экс-глава Белого дома выдал, что глава израильского правительства Нетаньяху "очень сильно пострадал" из-за произошедшего: "Он не был готов. Он не был готов, и Израиль не был готов".
Кроме того, во время выступления во Флориде представитель Республиканской партии похвалил разведку "Хезболлы".
Сам Трамп признал, что его высказывание о "Хезболле" может быть спорным. "А что я скажу? Но "Хезболла" очень умна. Они умные и, конечно, злобные".
Также во время выступления перед сторонниками Трамп рассказал о "неудачном опыте общения с Израилем" во время операции по убийству иранского генерала Касема Солеймани. По его словам, израильская разведка помогла США установить его местонахождение и спланировать удар беспилотника, но накануне операции отказалась в ней участвовать.
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