logo_ukra

BTC/USD

74050

ETH/USD

2327.55

USD/UAH

44.08

EUR/UAH

50.58

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Трамп відкинув переговори з Іраном і зробив резонансну заяву
commentss НОВИНИ Всі новини

Трамп відкинув переговори з Іраном і зробив резонансну заяву

Вашингтон ставить на силу замість дипломатії, а доля іранського керівництва викликає запитання

17 березня 2026, 14:37
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп відмовився відновлювати переговори з Іраном, попри спроби Тегерана налагодити контакт із Вашингтоном. Про це повідомляє CNN із посиланням на високопосадовців Білого дому.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За даними джерел, іранські чиновники останніми днями зверталися до спецпосланника з Близького Сходу Стіва Віткоффа та інших представників адміністрації США, намагаючись повернутися до діалогу. Втім, Трамп дав чіткий сигнал своїй команді – переговори наразі не на часі.

У Білому домі пояснюють: президент формально не відмовляється від дипломатії, але хоче продовження військової операції "Епічна лють". 

"Він готовий до переговорів, але не зараз", — зазначив один із чиновників.

Водночас глава МЗС Ірану Аббас Арагчі заперечив будь-які нещодавні контакти з американською стороною, звинувативши США у зриві дипломатії через нові удари.

Додатковим фактором напруженості стала невизначеність щодо верховного лідера Ірану Моджтаба Хаменеї. У Вашингтоні сумніваються, чи він контролює ситуацію в країні. Сам Трамп пішов ще далі, заявивши журналістам, що не впевнений навіть у тому, чи живий іранський лідер.

"Ми не знаємо… живий він чи ні. Його ніхто не бачив", — сказав президент США.

Попри пропозиції союзників виступити посередниками у переговорах щодо ядерної програми Ірану та завершення війни, Вашингтон відкинув і ці ініціативи.

Таким чином, США роблять ставку на силовий сценарій, відкладаючи дипломатію на невизначений час, що може ще більше загострити ситуацію на Близькому Сході.

Читайте також на порталі "Коментарі" — новий верховний лідер Ірану, аятола Моджтаба Хаменеї, офіційно відкинув пропозиції щодо мирного врегулювання конфлікту, заявивши, що переговори з США та Ізраїлем можливі лише після їхньої поразки та виплати компенсацій. Цю інформацію повідомив іранський посадовець, на якого посилається Reuters.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини