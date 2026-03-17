Трамп відкинув переговори з Іраном і зробив резонансну заяву

Президент США Дональд Трамп відмовився відновлювати переговори з Іраном, попри спроби Тегерана налагодити контакт із Вашингтоном. Про це повідомляє CNN із посиланням на високопосадовців Білого дому.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За даними джерел, іранські чиновники останніми днями зверталися до спецпосланника з Близького Сходу Стіва Віткоффа та інших представників адміністрації США, намагаючись повернутися до діалогу. Втім, Трамп дав чіткий сигнал своїй команді – переговори наразі не на часі.

У Білому домі пояснюють: президент формально не відмовляється від дипломатії, але хоче продовження військової операції "Епічна лють".

"Він готовий до переговорів, але не зараз", — зазначив один із чиновників.

Водночас глава МЗС Ірану Аббас Арагчі заперечив будь-які нещодавні контакти з американською стороною, звинувативши США у зриві дипломатії через нові удари.

Додатковим фактором напруженості стала невизначеність щодо верховного лідера Ірану Моджтаба Хаменеї. У Вашингтоні сумніваються, чи він контролює ситуацію в країні. Сам Трамп пішов ще далі, заявивши журналістам, що не впевнений навіть у тому, чи живий іранський лідер.

"Ми не знаємо… живий він чи ні. Його ніхто не бачив", — сказав президент США.

Попри пропозиції союзників виступити посередниками у переговорах щодо ядерної програми Ірану та завершення війни, Вашингтон відкинув і ці ініціативи.

Таким чином, США роблять ставку на силовий сценарій, відкладаючи дипломатію на невизначений час, що може ще більше загострити ситуацію на Близькому Сході.

