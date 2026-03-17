Трамп відкинув переговори з Іраном і зробив резонансну заяву

Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп відмовився відновлювати переговори з Іраном, попри спроби Тегерана налагодити контакт із Вашингтоном. Про це повідомляє CNN із посиланням на високопосадовців Білого дому.
Дональд Трамп.
За даними джерел, іранські чиновники останніми днями зверталися до спецпосланника з Близького Сходу Стіва Віткоффа та інших представників адміністрації США, намагаючись повернутися до діалогу. Втім, Трамп дав чіткий сигнал своїй команді – переговори наразі не на часі.
У Білому домі пояснюють: президент формально не відмовляється від дипломатії, але хоче продовження військової операції "Епічна лють".
Водночас глава МЗС Ірану Аббас Арагчі заперечив будь-які нещодавні контакти з американською стороною, звинувативши США у зриві дипломатії через нові удари.
Додатковим фактором напруженості стала невизначеність щодо верховного лідера Ірану Моджтаба Хаменеї. У Вашингтоні сумніваються, чи він контролює ситуацію в країні. Сам Трамп пішов ще далі, заявивши журналістам, що не впевнений навіть у тому, чи живий іранський лідер.
Попри пропозиції союзників виступити посередниками у переговорах щодо ядерної програми Ірану та завершення війни, Вашингтон відкинув і ці ініціативи.
Таким чином, США роблять ставку на силовий сценарій, відкладаючи дипломатію на невизначений час, що може ще більше загострити ситуацію на Близькому Сході.
