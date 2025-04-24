Трамп ответил, действительно ли уже есть мирное соглашение с РФ

Как передает портал "Комментарии", во время общения с журналистами в Овальном кабинете президент США Дональд Трамп заявил, что Россия якобы готова заключить соглашение о прекращении войны в Украине. В то же время он отметил, что договориться с президентом Владимиром Зеленским оказалось сложнее, чем он ожидал и именно поэтому процесс затягивается.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Дональд Трамп заявил, что он считает Россию готовой к переговорам. Однако, для достижения мирного урегулирования ситуации в Украине, по его мнению, трудно найти общий язык с украинским президентом.

"По моему мнению, Россия готова. Многие говорили, что Россия готова пойти на все. Но я думаю, что мы имеем соглашение с Россией. Нам нужно достичь соглашения с Зеленским. И я надеюсь, что Зеленский... Я думал, что с ним будет легче договариваться, но пока это было сложнее. Но ничего, все в порядке. И я думаю, что мы имеем соглашение с обеими сторонами. Я надеюсь, что они его примут. Мы тратим много денег. Но здесь речь идет о человечности", – отметил глава Белого дома.

Уже традиционно Дональд Трамп перед камерами вылил порцию критики на своего предшественника Джо Байдена, обвинив его администрацию в масштабных расходах на поддержку Украины.

По словам Трампа, американцы до сих пор расплачиваются за непродуманную политику Джо Байдена и его команды. Они вынуждены тратить сотни миллиардов долларов.

Президент США подчеркнул, Байден никогда не должен был допустить этой войны, деньги на которую до сих пор идут из американского бюджета.

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