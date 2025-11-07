Трамп відповів, чи вже є ефект від його санкцій проти російської нафти

Президент США Дональд Трамп заявив, що експорт нафти із Росії значно скоротився. Він також сподівається, що війна в Україні завершиться.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Під час спілкування з пресою у Трампа запитали, чи має він оновлену інформацію щодо санкцій на російську нафту, і як це може вплинути на війну в Україні та на інтереси США.

"Ну, я можу сказати, що експорт із Росії дійсно сильно знизився. Ми просто хотіли б побачити закінчення війни. Ми дуже хотіли б, щоб ця війна закінчилася", — заявив президент США.

Американський лідер вкотре наголосив, що у російсько-українській війні гине багато людей, "дуже багато російських солдатів".

"Отже, ми думаємо, що в якийсь момент вони вчинять дуже розумно і зроблять це. Так що так, російський експорт суттєво знизився", — додав глава Білого дому.

