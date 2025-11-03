logo_ukra

Трамп відповів, чи готовий він повернутися до питання передачі Україні Tomahawk
Трамп відповів, чи готовий він повернутися до питання передачі Україні Tomahawk

Президент США натякнув, що він ще зачекає, доки РФ та Україна продовжать битися

3 листопада 2025, 06:46
Автор:
Кравцев Сергей

Незважаючи на відмову Кремля йти на компроміси і розпочинати реальні переговори про мир в Україні, президент США Дональд Трамп заявив, що він поки не розглядає можливості передачі ракет Tomahawk Україні.

Трамп відповів, чи готовий він повернутися до питання передачі Україні Tomahawk

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

На запитання, чи його адміністрація розглядає можливість надання Україні ракет великої дальності Tomahawk, Трамп відповів: "Ні, принаймні зараз".

Дональд Трамп зазначив, що може "змінити рішення", але поки що його відповідь: "ні".

Також американському лідеру в черговий раз поставили питання про "останню краплю" у небажанні правителя Росії Володимира Путіна закінчувати війну в Україні.

"Останньої краплі не буде. Іноді сторонам треба дати боротися. І вони борються. Для Путіна це важка війна. Він втратив багато солдатів, можливо мільйон. Але і для України бойові дії є важкими", – зазначив президент США.

Читайте також на порталі "Коментарі" – єдиний спосіб змусити російського диктатора Володимира Путіна серйозно вести переговори – це надати Україні можливість завдавати ударів по військовим та енергетичним об'єктам у глибині Росії. При цьому страх страхів по РФ може змусити диктатора припинити війну. Про це в інтерв'ю "Axios" заявив президент України Володимир Зеленський .

Також видання "Коментарі" повідомляло – американські ракети Tomahawk дозволили б українським військовим завдати серйозної шкоди ключовим військовим об'єктам, розташованим у глибині території Росії. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в оновленому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).




