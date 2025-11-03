Трамп відповів, чи готовий він повернутися до питання передачі Україні Tomahawk

Незважаючи на відмову Кремля йти на компроміси і розпочинати реальні переговори про мир в Україні, президент США Дональд Трамп заявив, що він поки не розглядає можливості передачі ракет Tomahawk Україні.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

На запитання, чи його адміністрація розглядає можливість надання Україні ракет великої дальності Tomahawk, Трамп відповів: "Ні, принаймні зараз".

Дональд Трамп зазначив, що може "змінити рішення", але поки що його відповідь: "ні".

Також американському лідеру в черговий раз поставили питання про "останню краплю" у небажанні правителя Росії Володимира Путіна закінчувати війну в Україні.

"Останньої краплі не буде. Іноді сторонам треба дати боротися. І вони борються. Для Путіна це важка війна. Він втратив багато солдатів, можливо мільйон. Але і для України бойові дії є важкими", – зазначив президент США.

Читайте також на порталі "Коментарі" – єдиний спосіб змусити російського диктатора Володимира Путіна серйозно вести переговори – це надати Україні можливість завдавати ударів по військовим та енергетичним об'єктам у глибині Росії. При цьому страх страхів по РФ може змусити диктатора припинити війну. Про це в інтерв'ю "Axios" заявив президент України Володимир Зеленський .

Також видання "Коментарі" повідомляло – американські ракети Tomahawk дозволили б українським військовим завдати серйозної шкоди ключовим військовим об'єктам, розташованим у глибині території Росії. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в оновленому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).



