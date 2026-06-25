Глава Білого дому Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський "непогано справляється". Як повідомляє портал "Коментарі", відповідна заява Трампа прозвучала під час прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"Ну, у нього все досить добре. Послухайте, як не крути, у нього все досить добре. Принаймні, він тримається. Дуже багато людей гине з обох боків, але, думаю, він непогано справляється. Послухайте, треба визнати, що він сміливий. У нього чудова техніка, але в нього й чудові люди. У нього є бійці", — зазначив президент США.

Так Трамп відповів на запитання одного з журналістів, який був присутній на прес-конференції, чи вважає той, що "Зеленський зараз перемагає".

Читайте також на порталі "Коментарі" — у російському керівництві все частіше звучать заяви про те, що Сполучені Штати нібито відмовилися від неформальних домовленостей, які Москва пов'язувала із зустріччю Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці. Про це свідчать останні заяви помічника президента РФ Юрія Ушакова, глави МЗС Сергія Лаврова та заступника міністра закордонних справ Сергія Рябкова.

Також видання "Коментарі" повідомляло – президент України Володимир Зеленський заявив, що дії українських сил, зокрема на кримському напрямку, є частиною ретельно спланованої стратегії, метою якої є створення умов, за яких Росія буде змушена погодитись на мирне врегулювання війни. Про це глава держави повідомив під час свого вечірнього звернення 24 червня.

За словами президента, поточні операції демонструють ефективність українського підходу та підтверджують здатність України впливати на ситуацію не лише на фронті, а й на можливі майбутні переговорні процеси. Зеленський підкреслив, що ключовим завданням залишається ослаблення ресурсів та можливостей Росії щодо продовження агресії.



