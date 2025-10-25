Трамп отворачивается от России: стало известно, кому удалось изменить мнение президента США

Уходящая неделя стала переломной в отношении Дональда Трампа к России. Президент США резко изменил свою позицию в отношении Москвы, введя первые прямые санкции во время своего второго срока в должности главы Белого дома. На это, помимо прочего, повлиял государственный секретарь Марко Рубио. Об этом пишет Bloomberg.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

После общения с несколькими источниками в Белом доме издание отмечает, что Марк Рубио отменил запланированную личную встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым после телефонного разговора, в котором стало ясно, что Кремль пытается затянуть переговоры о перемирии и продолжить войну.

По мнению Рубио, Москва не произвела никаких существенных изменений в своей позиции, отмечают знающие американские и европейские чиновники.

"Влияние Рубио на смену курсу администрации демонстрирует более широкую роль этого дипломата, который также выступал за более жесткий подход к Венесуэле как временный советник Трампа по национальной безопасности", — отмечают журналисты.

Размышляя о новых санкциях, Дональд Трамп отметил, что они "тяжелые" и направлены против двух крупнейших нефтяных компаний России — "Роснефти" и "Лукойла".



