Главная Новости Мир США Трамп отворачивается от России: стало известно, кому удалось изменить мнение президента США
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп отворачивается от России: стало известно, кому удалось изменить мнение президента США

Рубио усиливает свои позиции в администрации Трампа

25 октября 2025, 10:20
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Уходящая неделя стала переломной в отношении Дональда Трампа к России. Президент США резко изменил свою позицию в отношении Москвы, введя первые прямые санкции во время своего второго срока в должности главы Белого дома. На это, помимо прочего, повлиял государственный секретарь Марко Рубио. Об этом пишет Bloomberg.

Трамп отворачивается от России: стало известно, кому удалось изменить мнение президента США

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

После общения с несколькими источниками в Белом доме издание отмечает, что Марк Рубио отменил запланированную личную встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым после телефонного разговора, в котором стало ясно, что Кремль пытается затянуть переговоры о перемирии и продолжить войну.

По мнению Рубио, Москва не произвела никаких существенных изменений в своей позиции, отмечают знающие американские и европейские чиновники.

"Влияние Рубио на смену курсу администрации демонстрирует более широкую роль этого дипломата, который также выступал за более жесткий подход к Венесуэле как временный советник Трампа по национальной безопасности", — отмечают журналисты.

Читайте на портале "Комментарии" — новые санкции США и ЕС , а также финансовая поддержка Киева не обязательно заставят Путина прекратить войну, но демонстрируют настойчивость Европы в отстаивании независимости Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The New York Times.

Также издание "Комментарии" сообщало – Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на влияние новых санкций против российских нефтяных компаний, и надеется, что они заставят Владимира Путина вести себя "умнее" и будут способствовать прекращению войны в Украине. Заявление Трампа прозвучало во время встречи в Белом доме с генсеком НАТО Марком Рютте.

Размышляя о новых санкциях, Дональд Трамп отметил, что они "тяжелые" и направлены против двух крупнейших нефтяных компаний России — "Роснефти" и "Лукойла".




Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-10-24/rubio-s-sizing-up-of-russian-spin-spurred-us-shift-on-putin?srnd=homepage-europe
