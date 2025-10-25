logo_ukra

commentss НОВИНИ Всі новини

Трамп відвертається від Росії: стало відому, кому вдалося змінити думку президента США

Рубіо посилює свої позиції в адміністрації Трампа

25 жовтня 2025, 10:20
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Тиждень, що минає став переломним у ставленні Дональда Трампа до Росії. Президент США різко змінив свою позицію щодо Москви, запровадивши перші прямі санкції під час свого другого терміну на посаді очільника Білого дому. На це, серед іншого, вплинув державний секретар Марко Рубіо.  Про це пише Bloomberg.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Після спілкування з кількома джерелами у Білому домі видання зазначає, що Марко Рубіо скасував заплановану особисту зустріч із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим після телефонної розмови, у якій стало зрозуміло, що Кремль намагається затягнути переговори про перемир’я і продовжити війну.

На думку Рубіо, Москва не зробила жодних суттєвих змін у своїй позиції, зазначають обізнані американські та європейські чиновники.

"Вплив Рубіо на зміну курсу адміністрації демонструє ширшу роль цього дипломата, який також виступав за більш жорсткий підхід до Венесуели як тимчасовий радник Трампа з національної безпеки", — зазначають журналісти.

Читайте також на порталі "Коментарі" — нові санкції США та ЄС, а також фінансова підтримка Києва не обов'язково змусять Путіна припинити війну, але демонструють наполегливість Європи у відстоюванні незалежності України. Як передає портал "Коментарі", про це пише The New York Times.

Також видання "Коментарі" повідомляло — Дональд Трамп заявив, що розраховує на вплив нових санкцій проти російських нафтових компаній, і сподівається, що вони змусять Володимира Путіна поводитися "розумніше" і сприятимуть припиненню війни в Україні. Заява Трампа прозвучала під час зустрічі у Білому домі з генсеком НАТО Марком Рютте.

Розмірковуючи про нові санкції, Дональд Трамп зазначив, що вони є "важкими" і спрямовані проти двох найбільших нафтових компаній Росії — "Роснефти" та "Лукойлу".




Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-10-24/rubio-s-sizing-up-of-russian-spin-spurred-us-shift-on-putin?srnd=homepage-europe
