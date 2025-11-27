Трамп ожидает помощи от Путина: хочет дожать Украину до капитуляции

Президент США Дональд Трамп может усилить давление на Украину, чтобы добится подписания фактического капитуляционного соглашения. Кроме того, он рассчитывает на действия российского диктатора Владимира Путина, которые должны помочь усилить его давление в переговорах с Киевом. Об этом заявил профессор Манхеттенского университета Игорь Айзенберг.

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото из открытых источников

Игорь Айзенберг в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что Трамп хочет быстро закончить войну в Украине, поэтому использует любые шаги от Путина, что продолжит давление на Киев.

"Дональд Трамп будет стремиться договориться с Путиным, поэтому при первой возможности он будет продолжать давить на Украину. Также он будет ожидать от Путина определенных вещей, которые будут ему позволять давить на руководство Украины. Все он будет делать для того, чтобы Украина согласилась на фактическую капитуляцию", — утверждает профессор.

Эксперт подчеркивает, что такие сценарии вполне соответствуют политической логике Трампа, стремящегося к быстрым соглашениям и решениям, способным демонстрировать его дипломатические "успехи".

Айзенберг отмечает, что, несмотря на такие ожидаемые шаги Трампа, большинство европейских лидеров хорошо понимают последствия любой победы России над Украиной. По словам профессора, из-за исторических параллелей Германия, Франция и другие ведущие государства ЕС, за исключением Венгрии и Словакии, не согласятся на соглашение, которое можно трактовать как капитуляцию Украины.

"Я думаю, что Европа на любое капитулянтское соглашение для Украины не согласится. Именно поэтому Украине сейчас нужно очень тесно координировать свою позицию с европейцами для того, чтобы Трамп не мог давить на Киев", — заключает Айзенберг.

