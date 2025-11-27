Трамп очікує допомоги від Путіна: хоче дотиснути Україну до капітуляції

Президент США Дональд Трамп може посилити тиск на Україну, щоб домогтися підписання фактичної капітуляційної угоди. Крім того, він розраховує на дії російського диктатора Володимира Путіна, які мали б допомогти підсилити його тиск у переговорах із Києвом. Про це заявив професор Мангеттенського університету Ігор Айзенберг.

Дональд Трамп та Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Ігор Айзенберг в ефірі телеканалу "Еспресо" заявив, що Трамп хоче швидко закінчити війну в Україні, тому використає будь-які кроки від Путіна, що продовжити тиск на Київ.

"Дональд Трамп буде прагнути домовитись з Путіним, тому за першої ліпшої нагоди він буде продовжувати тиснути на Україну. Також він буде очікувати від Путіна певних речей, які будуть йому дозволяти тиснути на керівництво України. Все він буде робити для того, щоб Україна погодилась на фактичну капітуляцію", — стверджує професор.

Експерт підкреслює, що такі сценарії цілком відповідають політичній логіці Трампа, який прагне швидких угод і рішень, здатних демонструвати його дипломатичні "успіхи".

Айзенберг наголошує, що попри такі очікувані кроки Трампа, більшість європейських лідерів добре розуміють наслідки будь-якої перемоги Росії над Україною. За словами професора, через історичні паралелі Німеччина, Франція та інші провідні держави ЄС, за винятком Угорщини та Словаччини, не погодяться на угоду, яку можна трактувати як капітуляцію України.

"Я гадаю, що Європа на будь-яку капітулянтську угоду для України не погодиться. Саме тому, Україні зараз потрібно дуже тісно координувати свою позицію з європейцями для, щоб Трамп не міг тиснути на Київ", — підсумовує Айзенберг.

