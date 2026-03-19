Трамп озвучил новый ультиматум: что окончательно уничтожит Иран

Президент США Дональд Трамп отреагировал на обострение ситуации вокруг атак на энергетическую инфраструктуру в регионе Персидского залива.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Американский лидер отметил, что Соединенные Штаты не были проинформированы об ударе Израиля по иранскому газовому месторождению Южный Парс. Также он подчеркнул, что Катар не имел никакого отношения к этой атаке.

Впрочем, как отметил Трамп, Иран, не зная всех обстоятельств, ответно атаковал часть катарской LNG-инфраструктуры.

В этом контексте глава Белого дома выступил с жестким предупреждением: если Катар испытывает новые удары, США готовы действовать максимально решительно.

"В случае новых атак, Соединенные Штаты могут полностью уничтожить месторождение Южный Парс — с беспрецедентной силой", — заявил Дональд Трамп.

В то же время он подчеркнул, что не хотел бы такого сценария из-за его долгосрочных последствий для региона, однако Вашингтон готов к решительным действиям.

Также Трамп отметил, что Израиль пока не планирует дальнейшие атаки на это месторождение, если Иран воздержится от эскалации.

Стоит отметить, что Южный Парс – одно из крупнейших газовых месторождений в мире, которое совместно разрабатывают Иран и Катар. Любые удары по нему могут повлечь за собой серьезные последствия для глобального энергетического рынка.

Дональд Трамп отказался возобновлять переговоры с Ираном, несмотря на попытки Тегерана наладить контакт с Вашингтоном. Об этом сообщает CNN со ссылкой на чиновников Белого дома.

По данным источников, иранские чиновники в последние дни обращались к спецпосланнику с Ближнего Востока Стиву Виткоффу и другим представителям администрации США, пытаясь вернуться к диалогу. Впрочем, Трамп дал четкий сигнал своей команде – переговоры пока не ко времени.



