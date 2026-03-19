Трамп озвучив новий ультиматум: що остаточно знищить Іран
Трамп озвучив новий ультиматум: що остаточно знищить Іран

Глава Білого дому пригрозив Ірану “повним знищенням” ключового газового родовища Південний Парс у разі повторних ударів по Катару

19 березня 2026, 07:36
Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп відреагував на загострення ситуації навколо атак на енергетичну інфраструктуру в регіоні Перської затоки.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Американський лідер зазначив, що Сполучені Штати не були поінформовані про удар Ізраїлю по іранському газовому родовищу Південний Парс. Також він наголосив, що Катар не мав жодного відношення до цієї атаки.

Втім, як зазначив Трамп, Іран, не знаючи всіх обставин, у відповідь атакував частину катарської LNG-інфраструктури.

У цьому контексті глава Білого дому виступив із жорстким попередженням: якщо Катар зазнає нових ударів, США готові діяти максимально рішуче.

“У разі нових атак Сполучені Штати можуть повністю знищити родовище Південний Парс – з безпрецедентною силою”, — заявив Дональд Трамп.

Водночас він наголосив, що не хотів би такого сценарію через його довгострокові наслідки для регіону, однак Вашингтон готовий до рішучих дій.

Також Трамп зазначив, що Ізраїль наразі не планує подальших атак на це родовище, якщо Іран утримається від ескалації.

Варто зауважити, Південний Парс – одне з найбільших газових родовищ у світі, яке спільно розробляють Іран і Катар. Будь-які удари по ньому можуть спричинити серйозні наслідки для глобального енергетичного ринку.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Дональд Трамп відмовився відновлювати переговори з Іраном, попри спроби Тегерана налагодити контакт із Вашингтоном. Про це повідомляє CNN із посиланням на високопосадовців Білого дому.

За даними джерел, іранські чиновники останніми днями зверталися до спецпосланника з Близького Сходу Стіва Віткоффа та інших представників адміністрації США, намагаючись повернутися до діалогу. Втім, Трамп дав чіткий сигнал своїй команді – переговори наразі не на часі.




Джерело: https://x.com/WhiteHouse/status/2034453527892791768?s=20
